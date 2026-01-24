Un dispositiu Kanpai acaba amb 71 detinguts a l’àrea metropolitana de Barcelona
- S’ha actuat en una desena de ciutats, a l’aeroport i a la xarxa de transport públic
- Els detinguts acumulen més de 300 antecedents
Un nou dispositiu Kanpai dels Mossos d’Esquadra ha acabat amb 71 detinguts a l’àrea metropolitana de Barcelona, en un ampli desplegament policial que ha inclòs una desena de municipis, la xarxa de transport públic i l’aeroport del Prat.
L’operatiu s’ha desenvolupat entre les 3 de la tarda de divendres i les 3 de la matinada de dissabte, amb controls simultanis a Barcelona, l’Hospitalet, Cornellà, el Prat, Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià, entre altres punts estratègics del territori.
Antecedents i investigacions
Els 71 detinguts acumulen 314 antecedents policials, segons el balanç fet públic pels Mossos. A més, el dispositiu ha deixat 38 persones investigades penalment i 131 denúncies administratives vinculades a la llei mordassa.
Denúncies, patinets i transport públic
El balanç inclou també 61 denúncies de trànsit, la intervenció de 12 patinets elèctrics i 656 denúncies de TMB per viatjar sense bitllet. A més, s’han fet 40 inspeccions a locals, amb diverses infraccions detectades.
El detall del dispositiu a Barcelona
Només a la ciutat de Barcelona, s’han registrat 41 detinguts amb 228 antecedents, per delictes com robatoris, tràfic de drogues, furts, estrangeria o ordres de detenció vigents. També hi ha 35 investigats penals, així com 79 denúncies per la llei mordassa i 19 intervencions en locals per incompliments administratius.