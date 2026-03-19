Nova jornada de vaga del col·lectiu mèdic
- Els metges catalans tornen a fer vaga per reclamar millores laborals i un conveni propi
- És el novè dia d’aturades des de l’octubre, en un context de mobilitzacions també a escala estatal
Els metges de la sanitat pública i concertada de Catalunya encaren aquest dijous una nova jornada de vaga, convocada pels sindicats per exigir millores en les condicions laborals. La protesta arriba després de mesos de mobilitzacions sense avenços significatius en les negociacions amb el Departament de Salut.
Segons el sindicat Metges de Catalunya, la convocatòria respon a la manca de resposta de l’administració a les seves demandes, que inclouen la reducció de la sobrecàrrega assistencial i millores retributives. Aquesta és la novena jornada de vaga des de l’inici del conflicte a l’octubre.
Serveis mínims i seguiment
El Departament de Salut ha establert serveis mínims equivalents als d’un dia festiu als hospitals i d’un 25% a l’atenció primària. Això garanteix l’atenció urgent, mentre que altres serveis poden veure’s afectats.
Segons dades provisionals facilitades pel mateix departament, el seguiment de la vaga durant el matí ha estat del 5,3% entre els professionals dels centres del sistema sanitari integral d’utilització pública (Siscat).
Reivindicacions del col·lectiu
Els facultatius reclamen, entre altres mesures, l’eliminació de les guàrdies de 24 hores, la limitació del nombre de visites a l’atenció primària i una millora general de les condicions salarials. També insisteixen en la necessitat d’un conveni propi que reguli la seva activitat.
El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran si no es produeixen avenços en les negociacions amb Salut.
Mobilitzacions al carrer
La jornada d’aquest dijous inclou una concentració a la plaça Universitat de Barcelona. Demà divendres, els professionals tenen previst manifestar-se des de l’Hospital del Mar fins al Parlament, en el marc de la segona jornada consecutiva de vaga.
Aquestes aturades coincideixen, a més, amb una convocatòria de vaga de cinc dies del sector sanitari a escala estatal, fet que amplia l’impacte de les protestes.