La manifestació pel 8-M aplega 23.000 persones a Barcelona per frenar l'extrema dreta
- El moviment feminista fa una crida a defensar els drets aconseguits davant qualsevol retrocés
- Per segon any consecutiu, una manifestació alternativa demana l'abolició de la prostitució i espais només per dones
Milers de dones s'han manifestat aquest migdia a Barcelona amb motiu del 8-M, Dia Internacional de la Dona, per reivindicar el feminisme com a resposta a l'augment dels discursos d'odi, l'homofòbia i l'extrema dreta. Segons la Guàrdia Urbana, la marxa ha aplegat a 23.000 persones.
La convocatòria unitària, organitzada per l'Assemblea 8-M, ha començat als Jardinets de Gràcia. La manifestació ha recorregut el Passeig de Gràcia fins a plaça Catalunya i ha finalitzat a Arc de Triomf amb un acte de cloenda.
Amb el lema "Ni un pas enrere. Lluita transfeminista davant l'imperialisme colonial i feixista", les portaveus de la Assemblea 8M, Aida Sánchez i Maria José Tavira, han reivindicat que el "feminisme és l'última línia de defensa de la vida" en l'actual context de "conservadorisme reaccionari". També han criticat que aquest moviment vol fer retrocedir la participació de la dona en la vida pública: "Ens volen a casa tancades. Estem aquí per dir que s'ha acabat".
“🟣 #8Mrtve | La manifestació pel 8-M situa el feminisme com la defensa davant "l'onada reaccionària".— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 8, 2026
🗣️ "Ens volen a casa tancades. Estem aquí per dir que s'ha acabat" | @Assemblea8mCat @SindicatMares pic.twitter.com/mKjgoSDCew“
Ambdues han assegurat que la mobilització d'aquest diumenge també és important per a denunciar les polítiques bel·licistes que han provocat guerres com l'actual a l'Orient Mitjà, així com per denunciar la falta de corresponsabilitat i que les dones assumeixin les tasques de cura dels fills i de la llar.
Acabar amb la violència masclista i no perdre drets
En el transcurs de la manifestació s'han escoltats crits de "no a la guerra" i "visca la lluita feminista". Les persones que han participat ho han fet per reivindicar els drets de les dones aconseguits, però també per defensar-los davant de qualsevol retrocés. L'Anna creu que l'ultradreta pot fer perillar alguns avenços: "Hi ha molts drets i conquestes que no volem que es perdin".
Acabar amb la violència masclista ha estat una altra de les proclames. "Que puguem sortir al carrer sense tenir por. Que no ens matin, que no ens violin", ha demanat la Gemma.
“🟣 #8Mrtve | Què reivindiquen les dones i homes que participen a la manifestació de Barcelona en motiu del 8-M? pic.twitter.com/1m0tw5H3BB“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 8, 2026
També s'ha reclamat més lideratge femení o reivindicar els drets de les dones d'altres parts del món on estan més oprimides.
Manifestació alternativa per segon any
Per tercer any consecutiu, a Barcelona hi ha hagut una manifestació alternativa en motiu del 8-M convocada per la plataforma Moviment Feminista de Barcelona, que aplega 22 organitzacions com Feministes de Catalunya. Amb el lema "Dones en lluita. Fartes i prou de violència i explotació i abolició de la prostitució", la convocatòria ha arrencat a l'Avinguda Portal de l'Àngel, coincidint en un tram amb la marxa unitària, i ha aplegat 1.400 persones.
La portaveu de Feministes de Catalunya, Sílvia Carrasco, ha defensat la seva separació de la manifestació unitària perquè critica que "el que fa és defensar els drets dels homes", en referència a les persones trans. A banda, també han advocat per l'abolició de la prostitució i perquè els esports o els vestuaris només siguin per dones. "Defensem el dret a no ser prostituïdes i el dret als nostres espais propis, que no hi hagi homes", ha afirmat Carrasco.
“🟣 #8Mrtve | La manifestació alternativa pel 8-M defensen anar separades de la convocatòria unitària.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 8, 2026
🗣️ "Defensem el dret a no ser prostituïdes i el dret als nostres espais propis, que no hi hagi homes" | @feministes_cat pic.twitter.com/PRXyF6AsST“