La corresponsabilitat, l'assignatura pendent per reduir la bretxa salarial
- Els homes cobren 5.500 euros més a l'any que les dones
- Les dones dediquen 77 minuts al dia més que els homes a la llar i tasques de cura
La corresponsabilitat és una de les assignatures pendents en la nostra societat per aconseguir la igualtat salarial entre homes i dones. Entesa com la distribució equilibrada i equitativa d'una parella de les tasques de la llar i de cura dels altres membres de la família, la realitat és que s'assumeix majoritàriament per part de les dones i es converteix sovint en un impediment en el món laboral.
Segons l'Enquesta dels Usos del Temps de l'IDESCAT, de mitjana, les dones dediquen 77 minuts més que els homes en tasques de la llar i la família. Alguns exemples concrets: més del 60% de les dones són qui planifiquen els àpats, netegen o preparen la roba pels seus fills. Per contra, això es tradueix en que les dones treballen 52 minuts menys que els homes.
Per tant, hi ha una relació directa en que la falta de corresponsabilitat repercuteix en el temps que les dones poden dedicar al treball remunerat. Un desequilibri que s'accentua en el moment que les dones esdevenen mares i les tasques de cura dedicades a la criança es multipliquen.
Menys hores de cura, més bretxa salarial
Les dones són les que tenen més contractes temporals i parcials. Quan es tracta d'agafar reduccions de jornada, són les primeres en fer-ho. I a l'inversa, són les primeres a renunciar a fer hores extres. Són les dones qui majoritàriament renuncien al seu progrés professional i, per tant, són les que ocupen menys càrrecs directius. També s'amplifica per la feminització de certs sectors professionals on els sous són més baixos i les condicions més prècaries.
Tots aquests factors es traslladen en una bretxa salarial que es manté en el 16,7%, segons un informe d'UGT, l'any 2023, els homes van cobrar de mitjana 32.721€ i les dones 27.240€. És a dir, que les dones cobren 5.480 euros anuals menys.
A banda del factor social que els homes assumeixin menys hores de les tasques de la llar, també influeix un món laboral que desafavoreix la corresponsabilitat. Algunes empreses han introduït mesures per facilitar la conciliació com la flexibilitat horària, tant en les hores d'entrada i sortida a la feina com jornades intensives i adaptables, l'extensió del teletreball o, fins i tot, serveis de guarderia.