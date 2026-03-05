Comencen a arribar els ciutadans atrapats en països del Golf Pèrsic
- Segons el Ministeri d'Exteriors, s'han evacuat a prop de 3.000 espanyols de la zona
- A l'aeroport de Barcelona aterra el primer vol procedent d'Abu Dhabi
Alleugerits de tornar a casa, és la sensació principal dels primers espanyols repatriats que estaven atrapats en els països del Golf Pèrsic pel tancament de l'espai aeri a causa del conflicte amb l'Iran. Aquest dijous a les 7 del matí ha arribat a la base aèria de Torrejón de Ardoz un avió de l'exèrcit amb 171 ciutadans espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Exteriors, s'ha conseguit evacuar a 3.000 dels 31.000 espanyols que calculen que hi ha a la regió.
A l'aeroport de Barcelona, va arribar el dimecres a la nit el primer vol procedent d'Abu Dhabi amb 288 passatgers, molts d'ells espanyols. És el cas del Pere, qui feia un any que vivia en la capital dels Emirats Àrabs Units i que planejava tornar a Catalunya. "Quatre dies abans de tornar van començar els míssils, els drons i la guerra, una situació en la que ningú vol estar", ha declarat.
Por, incertesa i ganes de tornar
Por i incertesa són alguns dels sentiments que han experimentat els espanyols que comencen a retornar d'aquests països del Golf Pèrsic. "Tot estava controlat, però val la pena assegurar i tornar a casa, que quedar-se allà sense saber que passarà", ha apuntat l'Àlex qui estava a Dubai. Per tornar a Barcelona, l'Àlex va viatjar per carretera des dels Emirats fins a Oman i després tres vols: "vam anar a Oman, d'allà vam agafar un avió a El Caire, d'allà a Casablanca".
“✈️ Arriba a l'aeroport de Barcelona un vol procedent d'Abu Dhabi.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 5, 2026
Amb 288 passatgers atrapats en diversos països d'Orient Mitjà | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/wxjzmMEhtK“
Altres viatgers que han retornat de la zona relaten que les autoritats locals els han informat en tot moment i que les aerolínies els han facilitat allotjament durant aquests dies. "La mateixa aerolínia es va encarregar de recollir-nos de l'aeroport i portar-nos a hotels molt bons i allà hem estat super tranquils", ha explicat César, madrileny que feia escala a Abu Dhabi quan van començar els bombardejos.
Nous vols procedents de la regió
Està previst que surtin cap a Espanya més vols en les pròximes hores procedents de la regió. Aquest dijous a la tarda, un avió té previst enlairar-se des d'Abu Dhabi fins a l'aeroport del Prat. Des de l'Oman, un avió militar procedent de Mascate sortirà aquest divendres amb més ciutadans espanyols fins a la base aèria de Torrejón.