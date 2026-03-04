Les amenaces de Trump posen en risc exportacions catalanes per valor de 4.200 milions
- Els sectors més afectats si es tanca el mercat dels Estats Units: productes farmacèutics, maquinària i perfumeria
- Els aranzels han fet caure les vendes al mercat nordamericà en un 3,4%
Les amenaces de Trump de tallar tot el comerç amb Espanya i imposar un embargament han generat preocupació entre les empreses catalanes amb lligams comercials als Estats Units. Segons fonts d'Acció del 2025, Catalunya exporta 4.200 milions d'euros al país nordamericà. És el cinquè soci comercial català i la primera destinació de les vendes a l'exterior fora d'Europa.
Els principals sectors afectats serien els exportadors de productes farmacèutics, amb 685 milions d'euros (un 16,3% del total d'exportacions catalanes als Estats Units) de maquinària, per valor de 560 milions (un 13,3%), i de perfumeria i cosmètics, amb 523 milions (un 12,4%).
En el sector de l'agroalimentació, l'impacte econòmic més gran seria pels exportadors d'oli d'oliva i de vi i cava.
Foment del Treball ha demanat "prudència" per evitar que la tensió diplomàtica entre els Estats Units i Espanya es concreti en un bloqueig comercial. "Són un soci comercial de primer ordre per a Catalunya i un país amic que ens uneixen llaços d'intercanvis a tots els nivells", ha expressat el seu president Josep Sánchez-Llibre.
Un embargament per valor de 5.000 milions
Si Trump anés més enllà del tancament del mercat dels Estats Units i impedís que les empreses nordamericanes venguin a Catalunya, l'impacte econòmic seria de 5.034,2 milions d'euros. En aquest cas, serien les companyies estatudinenques qui tindrien una caiguda en les vendes, però podria generar externalitats negatives també al mercat català per la impossibilitat de trobar productes substitutius.
De fet, les importacions procedents dels Estats Units ja van caure en un 12,55% el 2025 amb una reducció en 722,8 milions d'euros.
Protecció comercial de la UE
Malgrat les amenaces del president nordamericà, les possibilitats reals que els Estats Units apliqui un embargament a Espanya són molt baixes. La Unió Europea té la competència exclusiva en política comercial i qualsevol decisió que prengués Trump afectaria al conjunt dels estats membres.
La Comissió Europea ja ha contestat al president estatudinenc que està "disposada a actuar" per protegir els interessos de la UE i ha defensat "unes relacions comercials transatlàntiques estables, previsibles i mútuament beneficioses". En aquest sentit, Brussel·les ha exigit que compleixi l'acord comercial signat entre el bloc comunitari i els Estats Units on es fixaven uns aranzels del 15%.
Les vendes cauen als EUA pels aranzels
Les vendes catalanes als Estats Units ja s'han vist afectades aquest 2025 per la imposició d'aranzels. Segons Acció, les exportacions van caure en un 3,4% al país nordamericà. En el 2024, es van vendre productes catalans al mercat estatunitenc per valor de 4.351 milions d'euros.
El sector agroalimentari, el més susceptible a les pujades de preus pels aranzels de Trump, ha reduït les exportacions al país nordamericà en un 15,55%, amb un especial impacte en l'oli d'oliva i el vi català.
Aquest declivi contrasta amb l'augment de les exportacions catalanes en un 0,6% a tot el món i s'assoleix un rècord històric amb 100.779 milions d'euros. Les empreses catalanes han reorientat part de les seves vendes a altres regions com l'Orient Mitjà on s'han incrementat les exportacions en un 15,3% en l'últim any. També s'ha augmentat les vendes a l'Àsia (+7,6%) i a l'Àfrica (+12,5%).