Els aranzels de Trump frenen les exportacions catalanes: caiguda del 2%
- Segons Acció els aranzels imposats pels Estats Units van afectar el 2,9% de les exportacions
- Només un terç de les exportacions catalanes als EUA s’escapen dels aranzels després de l’acord UE-Washington
Les primeres dades oficials d’ACCIÓ confirmen l’efecte de la política d’aranzels del govern de Donald Trump sobre l’economia catalana. Entre gener i octubre de l’any passat, els nous gravàmens van impactar fins al 2,9% de les exportacions catalanes, provocant una caiguda global de l'1,9% en les vendes als Estats Units.
Els productes més castigats
Els aranzels han afectat especialment sectors estratègics com la perfumeria i cosmètica, la joieria, les manufactures de ferro i acer, el tèxtil, les motos, les matèries colorants i aliments emblemàtics com l’oli d’oliva, el vi, el cava o la carn. Dos terços del que Catalunya exporta als EUA —2.920 M€— han quedat subjectes a gravàmens.
Un impacte menor del previst inicialment segons la directora de negoci internacional d'Acció, Cristina Serradell.
Ajuts i exempcions negociades
Tot i l’impacte, un terç de les exportacions —1.430 M€— ha quedat exempt gràcies als acords entre la UE i els EUA. Entre els productes lliures d’aranzels hi ha els farmacèutics genèrics, alguns productes químics, components de maquinària, combustibles, i aliments com el cacau i productes de fleca.
Paral·lelament, fins a 996 empreses han rebut 33,2 M€ en ajuts, amb suport individualitzat a més de 300 companyies.
Els EUA, un soci clau
Malgrat les tensions comercials, els Estats Units continuen sent el cinquè soci comercial de Catalunya i la primera destinació fora d’Europa. De fet, entre 2020 i 2024, les exportacions catalanes al mercat estatunidenc han crescut gairebé un 80%, consolidant-se com un dels motors de l’obertura internacional del teixit empresarial català.
🎯 Sectors més perjudicats
- 🧴 Perfumeria i cosmètica
- 💍 Joieria
- 🔧 Manufactures de ferro i acer
- 👕 Peces de vestir
- 🏍️ Motos
- 🎨 Matèries colorants
- 🫒🍷 Oli d’oliva, vi, cava i carn
🛡️ Què ha quedat exempt?
- 💊 Farmacèutics genèrics
- ⚗️ Alguns productes químics
- 🏭 Components de maquinària
- ⛽ Combustibles
- 🍫🥐 Productes agrícoles específics (cacau, fleca…)