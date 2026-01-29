Enlaces accesibilidad
L'acord UE-Índia obre un impuls històric per a les exportacions catalanes

  • Hi ha 790 empreses catalanes que en poden sortir beneficiades
  • Sectors com l’oli, la maquinària, el químic i el farmacèutic són els més beneficiats per la reducció d'aranzels
El sector farmaceutic català és un dels més beneficiats per l'acord comercial amb la Índia
Marc Guasch Ferreiro
L’acord de lliure comerç entre la Unió Europea i l’Índia representa una oportunitat sense precedents per a les 790 empreses catalanes que ja exporten al país asiàtic. La rebaixa generalitzada d’aranzels afecta plenament productes clau del teixit econòmic català, i facilita l’entrada a un mercat de més de 1.400 milions de persones.

L’acord comercial UE–Índia obre un mercat clau per a 790 empreses catalanes
Aranzels a zero per a sectors estratègics

L’eliminació de gravàmens beneficia especialment l’oli d’oliva, la maquinària industrial, i els productes químics i farmacèutics, que quedaran pràcticament lliures d’impostos.

Fins ara, Catalunya mantenia un volum de negoci amb l’Índia superior als 2.800 milions d’euros, xifra que es preveu que creixi notablement.

Farmacèutiques: de comprar a exportar

Segons Rosa Beaus, directora de B&B Asesores i experta en el sector farmacèutic, la majoria de substàncies actives per fabricar medicaments provenen de l’Índia. “Compràvem allà, vam començar a exportar, però els preus no eren competitius”, explica.

Amb els aranzels reduïts a 0%, el sector confia que el producte serà més assequible i que podran augmentar de manera significativa les exportacions.

Automòbil, vi i oli d’oliva: els grans beneficiats

El sector més afavorit serà el de l’automòbil, amb un descens gradual dels impostos del 110% al 10%. També desapareixen els aranzels del 44% en maquinària i del 22% en químics.

En l’àmbit agroalimentari, l’oli d’oliva passarà d’un 45% al 0%, mentre que el vi, actualment gravat amb un 150%, pot quedar en alguns casos en només el 20%.

Un mercat difícil, però amb potencial

Malgrat l’eufòria inicial, el sector també adverteix de les limitacions del mercat indi. Segons Pere Mateo, productor d’oli i vi, “10.000 euros en exportacions és pràcticament res; el consum de vi a l’Índia no arriba a l’1% de les begudes alcohòliques”.

El 2025, el 78% de les relacions comercials entre Catalunya i l’Índia van ser importacions, sobretot de químics, combustibles i roba. En canvi, les exportacions catalanes se centren en maquinària, químics i plàstics.

