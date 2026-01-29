L'acord UE-Índia obre un impuls històric per a les exportacions catalanes
- Hi ha 790 empreses catalanes que en poden sortir beneficiades
- Sectors com l’oli, la maquinària, el químic i el farmacèutic són els més beneficiats per la reducció d'aranzels
L’acord de lliure comerç entre la Unió Europea i l’Índia representa una oportunitat sense precedents per a les 790 empreses catalanes que ja exporten al país asiàtic. La rebaixa generalitzada d’aranzels afecta plenament productes clau del teixit econòmic català, i facilita l’entrada a un mercat de més de 1.400 milions de persones.
Aranzels a zero per a sectors estratègics
L’eliminació de gravàmens beneficia especialment l’oli d’oliva, la maquinària industrial, i els productes químics i farmacèutics, que quedaran pràcticament lliures d’impostos.
Fins ara, Catalunya mantenia un volum de negoci amb l’Índia superior als 2.800 milions d’euros, xifra que es preveu que creixi notablement.
Farmacèutiques: de comprar a exportar
Segons Rosa Beaus, directora de B&B Asesores i experta en el sector farmacèutic, la majoria de substàncies actives per fabricar medicaments provenen de l’Índia. “Compràvem allà, vam començar a exportar, però els preus no eren competitius”, explica.
Amb els aranzels reduïts a 0%, el sector confia que el producte serà més assequible i que podran augmentar de manera significativa les exportacions.
Automòbil, vi i oli d’oliva: els grans beneficiats
El sector més afavorit serà el de l’automòbil, amb un descens gradual dels impostos del 110% al 10%. També desapareixen els aranzels del 44% en maquinària i del 22% en químics.
En l’àmbit agroalimentari, l’oli d’oliva passarà d’un 45% al 0%, mentre que el vi, actualment gravat amb un 150%, pot quedar en alguns casos en només el 20%.
Un mercat difícil, però amb potencial
Malgrat l’eufòria inicial, el sector també adverteix de les limitacions del mercat indi. Segons Pere Mateo, productor d’oli i vi, “10.000 euros en exportacions és pràcticament res; el consum de vi a l’Índia no arriba a l’1% de les begudes alcohòliques”.
El 2025, el 78% de les relacions comercials entre Catalunya i l’Índia van ser importacions, sobretot de químics, combustibles i roba. En canvi, les exportacions catalanes se centren en maquinària, químics i plàstics.