Segona jornada de mobilitzacions dels pagesos contra l'acord UE-Mercosur
- El Govern reclama el desbloqueig de l'accés al port de Tarragona pel subministrament de pinso a les granges
Aquest divendres continua la segona jornada de mobilitzacions del sector de la pagesia contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Diverses vies de la xarxa catalana es mantenen tallades per les protestes, afectant la circulació de vehicles i transportistes.
El sector es reuneix avui amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, qui ha assegurat que l'objectiu de la trobada és “escoltar” les demandes dels agricultors, demanant respecte i solidaritat envers les protestes. Ordeig també ha demanat paciència als conductors afectats i ha explicat que l’administració treballa per minimitzar els perjudicis econòmics, socials i agraris derivats de les mobilitzacions.
“🚜 El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, es reuneix amb els pagesos per abordar les mobilitzacions contra l'acord UE-Mercosur.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 9, 2026
🗣️ "O defensem la pagesia i el nostre sistema alimentari, o no ens en sortirem" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/bayVsfvqm8“
El conseller ha reiterat el seu suport a la pagesia catalana: "Estem aquí per ajudar. O defensem la pagesia i el nostre sistema alimentari, o no ens en sortirem".
Demanen el desbloqueig al port de Tarragona
Entre les demandes més destacades, el sector reclama desbloquejar el subministrament de pinsos per a les granges, amb especial atenció al port de Tarragona, un dels ports agroalimentaris més importants del Mediterrani, per garantir que l’operativa mínima arribi sense problemes.