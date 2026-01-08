Els tractors bloquegen l’AP-7 i la N-II en una protesta contra l’acord amb Mercosur
- Els pagesos han reobert la circulació de vehicles per l'N-II, però no hi deixaran passar els camions
- El sector alerta: “Competència deslleial, mort del camp”
Desenes de tractors han bloquejat des de la matinada l’AP-7 i l'N-II en una acció de protesta contra l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur. Els talls afecten punts estratègics com Borrassà, Bàscara i Pontós, provocant retencions quilomètriques i desviaments cap a la xarxa secundària.
Segons Trànsit, a l’AP-7 hi ha fins a dos quilòmetres de congestió en sentit nord i cinc quilòmetres en sentit Girona. A l'N-II, la circulació està tallada entre els quilòmetres 744 i 737, amb afectacions greus per als conductors que travessen les comarques gironines.
Els pagesos han reobert la circulació de vehicles per l'N-II, però no hi deixaran passar els camions. Així doncs, la via queda oberta al pas només de vehicles. Una decisió que s'ha pres en una assemblea que han fet la seixantena de persones concentrades a l'AP-7 i que des de les tres de la matinada.
Les mobilitzacions continuaran al llarg del dia en altres punts de Catalunya, com el Port de Tarragona i el Coll d’Ares, on la plataforma Revolta Pagesa ha convocat concentracions conjuntes amb agricultors francesos. L’objectiu és fer visible el malestar del sector davant un acord que consideren lesiu per la pagesia local.
Unes mobilitzacions que tenen rèplica a Tarragona, amb una seixantena de vehicles entre tractor i cotxes, que han tallat l'accés a les instal·lacions del Port de Tarragona a través de l'A-27. Els manifestants asseguren que volen allargar el tall fins al pròxim dilluns 12 de gener.
Rebuig de l'acord amb Mercosur
Eduard Escolà, coordinador de Revolta Pagesa adverteix al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2Cat que amb el nou acord entre la UE i Mercosur "exportaran vehicles per importar alimentació; això posa en risc les nostres explotacions i la seguretat alimentària".
Eduard Escolà, coordinador de Revolta Pagesa: "Exportaran vehicles per importar alimentació; això posa en risc les nostres explotacions i la seguretat alimentària"
➕ Info: https://t.co/JcWFdhMnuv pic.twitter.com/dhD6ijvEdD“
Els agricultors alerten que l’acord amb Mercosur suposaria una competència deslleial, ja que els productes sud-americans no compleixen les mateixes normatives europees. “És una sentència de mort per al camp català”, denuncien, exigint mesures urgents per protegir la producció local.
Per altra banda, el president del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ha explicat que el pacte també tindria conseqüències per als consumidors, pels aliments produïts en altres indrets del món, els quals no compleixen els requisits sanitaris que hi ha a Europa, fet que creuen que pot ser perjudicial per a la salut.