Taula Agrària extraordinària per abordar l'acord UE-Mercosur amb descontent del sector
- El sector agrari reclama mesures urgents davant l'acord comercial amb Mercosur
- Unió de Pagesos anuncia una tractorada a Madrid el pròxim 11 de febrer
Aquest dimarts al migdia s'ha celebrat una reunió extraordinària entre el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i representants del sector agrari per analitzar les novetats i els efectes del pacte comercial entre la Unió Europea i Mercosur.
El conseller Òscar Ordeig ha insistit que cal que tot el sector vagi en la mateixa direcció per consensuar els següents passos. En aquest sentit, Ordeig ha anunciat que convocarà pròximament una nova reunió de la Taula Agrària per elaborar, conjuntament amb el sector, un document que es traslladarà a Brussel·les.
L'objectiu és incloure mesures que minimitzin l'impacte de l'acord en els agricultors europeus i defensar el producte local davant les exportacions estrangeres.
Unió de Pagesos anuncia tractorada a Madrid
Des del sindicat Unió de Pagesos han explicat que, de moment, no s'ha acordat cap mesura concreta. A més, han anunciat una tractorada a Madrid el pròxim 11 de febrer per protestar contra la reforma del Pacte Agrari Comunitari (PAC).
Unitat d'acció i crítiques al Departament
A la Taula Agrària extraordinària han assistit representants d'Unió de Pagesos, la JARC (Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) i la Federació de Cooperatives Agràries. Ordeig ha demanat fer un "front comú" de totes les entitats per dirigir-se a la UE i plantejar solucions.
Per la seva banda, Unió de Pagesos ha criticat que el Departament "ven fum", ja que no té competències directes sobre l'acord amb Mercosur. Tot i això, el sindicat manté la seva crida a mobilitzar-se per defensar els interessos del camp català.
Eleccions agràries
A banda de l'acord amb Mercosur, s'ha anunciat la celebració de les Eleccions Agràries el pròxim 27 de gener. Unió de Pagesos, JARC, ASAJA i UPA es presentaran a aquests comicis, mentre que el Gremi de Pagesia ho ha descartat perquè està preparant una alternativa a aquest sistema.
Les Eleccions Agràries són l'instrument per escollir les organitzacions i sindicats que participen activament en la interlocució amb la Generalitat en espais com la Taula Agrària, creada el 2012 i convocada aquest dimarts de manera extraordinària per abordar els acords comercials amb Mercosur.