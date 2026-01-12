Els pagesos aixequen el tall al Port de Tarragona després de quatre nits de protesta
- Els accessos queden oberts mentre els tractors tornen en columnes cap a diferents comarques
- El sector es reunirà aquesta tarda amb el president de la Generalitat, Salvador Illa
Els pagesos han aixecat aquest dilluns al matí el tall a l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 després de quatre nits de protesta en el marc de les mobilitzacions contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Des de primera hora han obert un carril d'entrada i sortida mentre recullen els estris que els han permès passar les nits al ras, marcades pel fred i la humitat.
Uns 25 tractors i una quinzena de vehicles han començat a marxar en columnes cap a la Conca de Barberà, el Penedès i el Baix Camp. La decisió s'ha pres després dels compromisos adquirits pel Govern amb el sector i de la reunió prevista aquesta tarda entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els representants de la pagesia.
El portaveu de Revolta Pagesa al Camp de Tarragona, Ramon Rojo, ha explicat que l'objectiu és "blindar al màxim la pagesia i la seguretat alimentària de la nostra gent". En aquest sentit, ha reclamat etiquetatges clars que indiquin l'origen del producte, ajudes per compensar la diferència amb els costos de producció dels països sud-americans i que els productes importats compleixin les mateixes garanties sanitàries que els locals.
Es mantenen els talls a altres vies de Catalunya
Tot i l'aixecament del tall al Port de Tarragona, els pagesos mantenen de moment altres punts de protesta a la xarxa viària, com l'AP-7 entre Borrassà i l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, la C-16 al Berguedà, l'N-II a l'Alt Empordà i la C-38 al Coll d'Ares. En assemblees decidiran si els mantenen en funció de l'evolució de les negociacions amb el Govern.
El sector reclama que el president Illa doni ple suport als compromisos adquirits pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i demana que es compleixin els acords pendents per garantir la viabilitat de la pagesia catalana.