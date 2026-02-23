Les exportacions agroalimentàries superen els 16.900 milions d'euros el 2025
- El sector creix un 7,48% malgrat l'impacte dels aranzels en el sector del vi i l'oli d'oliva
- Hi ha un rècord d'empreses exportadores amb 3.225 companyies
El sector agroalimentari català assoleix un nou màxim històric amb 16.903,9 milions d'euros exportats durant el 2025. Es tracta d'un increment de més del 7% tant en valor com en volum respecte de l'exercici anterior.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha celebrat aquestes xifres en roda de premsa: “En un entorn extremadament incert, any d’exportacions agroalimentàries de rècord històric”
Les dades positives consoliden el sector agroalimentari com un dels motors econòmics de Catalunya malgrat que el 2025 hi ha hagut moments d'incertesa per la guerra aranzelària dels Estats Units i el brot de pesta porcina africana.
Catalunya, líder exportador a l'Estat
Catalunya recupera aquest 2025 el lideratge estatal com a comunitat autònoma que més exporta en el sector agroalimentari. Les exportacions catalanes van representar un 21,88% del total estatal.
A més, en aquest darrer exercici s'ha marcat un nou rècord d'empreses exportadores amb 32 més que l'any anterior fins a situar-se en les 3.225 companyies. Així doncs, una de cada quatre empreses exportadores agroalimentàries regulars de l'Estat ara és catalana.
Cauen les exportacions als Estats Units
Les exportacions han crescut en gairebé totes les regions a excepció d'Amèrica del Nord i Oceania. Els nous aranzels del 15% dels Estats Units han fet caure el valor exportat al país en un 15,55%, amb un impacte especial en els sectors de l'oli d'oliva i el vi.
En aquest 2025, l'oli d'oliva ha registrat un descens del valor del 36%, però ha incrementat les exportacions en un 9,7%. En el cas del vi, cau el valor exportat en un 6,4% i en un 9,3% el volum, per la contracció del consum en l'àmbit internacional.