Barcelona, preparada pels Goya: 26 anys després, la catifa vermella arriba al Fòrum
- El Centre de Convencions Internacional de Barcelona enllesteix els darrers preparatius per rebre a prop de 3.000 convidats
- Sirat, Romeria de Carla Simó, Sorda, Tres adioses o La buena hija són algunes de les produccions catalanes destacades d'enguany
"Tenir la catifa vermella sota casa fa il·lusió". Els Premis Goya tornen a Barcelona 26 anys després de la seva última edició a la ciutat. El 28 de febrer, la gran festa del cinema espanyol se celebra al Fòrum. L’arribada al barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou ha generat il·lusió entre els veïns, que esperen veure “alguna celebritat” i viure un esdeveniment cultural de primer nivell.
Els residents de la zona celebren l’impacte positiu que suposarà per al barri: més moviment, més visibilitat i un impuls per al comerç local. Alguns destaquen que “aquestes coses culturals són molt necessàries”, mentre que altres expliquen que fa més de 20 anys que esperaven un esdeveniment així.
El cinema català, protagonista de la 40a edició
Aquesta edició número 40 té un component especial: el cinema català hi arriba amb força. Produccions i coproduccions com Sirat, Romeria de Carla Simó, Sorda, Tres adioses o La buena hija formen part de les 22 pel·lícules catalanes que opten a 77 nominacions. Una presència massiva que confirma el bon moment creatiu de la indústria audiovisual catalana.
El barri ja es prepara per rebre més de 3.000 convidats, incloent-hi figures de gran relleu com Susan Sarandon, que visitarà Barcelona per rebre el Goya Internacional 2026. La celebració serà oberta a tota la ciutat, amb exposicions, projeccions i photocalls perquè els ciutadans puguin gaudir de l’ambient cinematogràfic.
L'Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la celebració de la gala, ha instal·lat l'estatueta dels Goya al costat d'un photocall, permetent que els veïns es fotografiïn i visquin per un dia l'experiència de sentir-se guanyadors del cinema espanyol.
Un Fòrum transformat per a una gran producció
El CCIB viu aquests dies una transformació tècnica i escenogràfica de gran envergadura per acollir la gala. L'escenari, de més de 30 metres de llarg, i els sistemes de so i il·luminació convertiran l'espai en una de les produccions més complexes de la història dels Goya.
Més d’un miler de professionals hi treballen entre equips tècnics, organització i logística. Barcelona, aquests dies, respira cinema.
Auditòri Fòrum CCIB
Amb una capacitat de 3.084 butaques i un escenari de 420 m², un dels més grans per a concerts en espais tancats d’Europa, disposa d’una infraestructura preparada per acollir produccions de gran format. La seva acústica òptima, l’excel·lent visibilitat des de qualsevol punt de la sala i una configuració totalment adaptable permeten afrontar muntatges d’alta complexitat tècnica com els Premis Goya.