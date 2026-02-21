Segona medalla als Jocs Olímpics per a Oriol Cardona
- El banyolí guanya el bronze a la prova de relleu mixt d'esquí de muntanya fent parella amb Ana Alonso
- Espanya suma 3 medalles en els Jocs de Milà-Cortina i n'ha aconseguit 8 en la història olímpica dels jocs d'hivern
El banyolí Oriol Cardona s'ha penjat aquest dissabte la seva segona medalla als Jocs Olímpic d'Hivern de Milà-Cortina d'Ampezzo. Després del triomf dijous a la final a l'esprint desquí de muntanya, Cardona ha acabat tercer a la prova de relleu mixt fent parella amb la granadina Ana Alonso. Partien en el grup de favorits, si més no a pujar al podi, en una prova potser no tan exigent com la de dijous des del punt de vista de l'explosivitat, però molt dura i que posa a prova la capacitat de resistència dels participants.
Han estat quatre voltes en un circuit de 135 metres de desnivell i una distància de 1.410 metres per volta, és a dir, un total de gairebé 6 quilòmetres. La clau ha estat, novament, no cometre errors, o els mínims possibles, en les pujades i baixades, però sobretot en les fases de transició.
La gesta de la parella espanyola té més mèrit tenint en compte que Ana Alonso ha competit amb una lesió important als lligaments d'un genoll, que es va fer a l'octubre en ser atropellada per un cotxe mentre entrenava amb bicicleta. Dijous ja va demostrar a la final a l'esprint, en què es va penjar el bronze, que estava en condicions de lluitar amb les millors esportistes de l'especialitat.
Amb la victòria/el podi d'Oriol Cardona i Ana Alonso aquest dissabte a Bormio, Espanya suma 8 medalles en Jocs Olímpics d'Hivern. La primera va arribar l'any 1972 amb l'or de Paco Fernández Ochoa en eslàlom als Jocs de Sapporo (Japó). 20 anys després, la seva filla Blanca va guanyar el bronze en la mateixa especialitat a Albertville (França).
Van haver de passar més de dues dècades per veure un altre esportista espanyol al podi d'uns Jocs Olímpics d'Hivern. El 2018 a Pyeongchang (Corea del Sud), van caure dos bronzes més, el de Javier Fernández en patinatge artístic i el de Regino Hernández en snowboard camp a través. En els següents Jocs Olímpics, els de Pequín l'any 2022, la sabadellenca Queralt Castellet va guanyar la plata també sobre una taula d'esquí, en la categoria de half-pipe.
Oriol Cardona, a l'ombra de Kílian Jornet
Les medalles d'Oriol Cardona en aquests Jocs Olímpics són la culminació d'una carrera esportiva plena d'èxits. Fins ara havia aconseguit 7 medalles en campionats mundials (dos ors, dues plates i 3 bronzes) i s'ha proclamat campió d'Europa 3 vegades, l'última de les quals el 2024 a Flaine (Suïssa).
El camí el va iniciar entrenant-se amb el seu pare Joan, un dels pioners del 'trailrunning' a Espanya, i participant en curses de cross a Banyoles entre setmana, mentre els caps de setmana pujava a La Molina per practicar esquí alpí. Però fent això s'avorria i amb 14 anys va començar a practicar l'especialitat d'esquí de muntanya.
Va aconseguir una beca gràcies al Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya per estudiar Educació Física a la localitat francesa de Font Romeu, el mateix lloc on s'han format atletes com Kílian Jornet, un dels seus referents i ídols de la infància. De fet, l'any passat el va trucar per demanar-li que l'ajudés a preparar-se i la resposta de Jornet va ser afirmativa. Es va incorporar al seu equip d'entrenadors, liderat per Andrés Arroyo, i que té a Víctor López com a encarregat de l'anàlisi de dades.
Nascut l'any 1994, Oriol Cardona és d'una generació posterior a la de Jornet i va créixer veient guanyar el seu ídol i assimilant a distància les seves lliçons per triomfar a la muntanya, com ara la necesitat de mantenir el cap fred i actuar sempre amb intel·ligència tàctica per seguir en cursa i no abandonar. En un documental produït per TV3, Jornet qualifica Cardona "d'extraterrestre" i se'ls veu a tots dos compartint sessions d'entrenament a Noruega.
Lluny de la neu, Cardona es relaxa amb el piano, que ha après a tocar de manera autodidacta dedicant nombroses hores a veure vídeos a Youtube. Assegura que la música l'ajuda a descarregar tensió en moments d'estrés i és per a ell una eina d'introspecció fonamental.