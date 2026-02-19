Oriol Cardona fa història i assoleix el primer or olímpic d’hivern per un català
- El català guanya l’or olímpic d’esprint d’esquí de muntanya a Bormio i es converteix en el segon campió d’hivern de la història d’Espanya.
El català Oriol Cardona s’ha proclamat campió olímpic de l’esprint d’esquí de muntanya en els Jocs Olímpics de Milà-Cortina 2026, en una cursa disputada aquest dijous a l’estació italiana de Bormio. El banyolí, de 31 anys, ha confirmat els pronòstics i ha dominat una final explosiva d’entre dos i tres minuts.
Amb aquesta victòria, Cardona es converteix en el primer or olímpic d'hivern català i el segon de la història d’Espanya, 54 anys després de l’or de Paquito Fernández Ochoa en l’eslàlom de Sapporo 1972. Un moment que trenca dècades d’espera i projecta el nom de Cardona al més alt de l’esport d’hivern espanyol.
"🥇 Històric! Or per a Oriol Cardona! I cinquena posició per a Ot Ferrer!
Feia 54 anys que Espanya no aconseguia l'or en uns Jocs Olímpics d'hivern
Segueix en directe l'especial #DeCaraABarraca a #La2Cat:
La jornada perfecta per a l’equip espanyol
La medalla d’or de Cardona ha arribat només minuts després del bronze aconseguit per la seva companya Ana Alonso en la prova femenina, culminant una jornada històrica per a l’esquí de muntanya espanyol.
Cardona, doble campió mundial i europeu en la disciplina d’esprint, ha arribat als Jocs com una de les grans esperances de medalla. La seva trajectòria, marcada per una gran regularitat internacional, l’ha consolidat com un dels especialistes més forts del circuit.
Com no podria ser d'altra manera, s'ha mostrat emocionat en les primeres declaracions a RTVE només arribar a meta. "Per fí m'ho he tret de sobre", ha dit Cardona després de reconèixer la pressió que suposava aquesta fita.
"🥇 Les paraules del guanyador! Oriol Cardona parla després d'aconseguir l'or olímpic
En directe a l'especial #DeCaraABarraca, a #La2Cat:
De Banyoles al cim olímpic
Nascut a Banyoles, el català prové d’una família profundament vinculada a la muntanya i a la competició. La seva progressió l’ha portat a fer història en el debut olímpic del skimo com a disciplina oficial, obrint una nova etapa per a l’esport espanyol en neu.