La consellera Esther Niubó estarà de baixa mèdica unes setmanes
- Les seves funcions al Departament seran assumides pels tres secretaris i al Parlament pel conseller Dalmau
El Govern ha anunciat que la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, se sotmetrà a una operació quirúrgica en els pròxims dies que l'obligarà a estar de baixa mèdica durant unes setmanes. A través d'una nota de premsa, la Generalitat ha expressat que les seves funcions en el Departament seran assumides pels seus tres secretaris: la secretària general, Teresa Sambola, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, i el secretari de Formació Professional, Francesc Roca.
Els actes públics previstos les següents setmanes seran assumides pel conjunt de membres del Govern, mentre que la seva representació al Parlament de Catalunya serà encarregada al conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
La consellera també ha fet pública la notícia a través del seu compte d'X. "Necessito aquest temps per recuperar-me plenament i reprendre l'activitat el més aviat possible i en les millors condicions", ha escrit. A la vegada, ha afegit: "Estic animada i tinc la màxima confiança en el magnífic equip de metges que m'està tractant".
February 1, 2026
El president Illa es recupera des de casa
A través d'aquesta mateixa xarxa social, el president de la Generalitat, Salvador Illa, li ha enviat "escalf" i li ha desitjat "una ràpida recuperació".
El president continua la seva recuperació a casa després de patir l'osteomielitis púbica que el va obligar a estar ingressat durant dues setmanes a l'Hospital Vall d'Hebron. Illa va rebre l'alta mèdica el divendres 30 de gener i recuperarà progressivament la seva activitat una vegada conclogui el seu procés de rehabilitació.