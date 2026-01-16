Aprovada la compra de la catalana Wallapop per Naver per 377 milions
- La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència dona llum verda a l'adquisició per part de l'empresa sud-coreana
- Naver garanteix la continuïtat de la plantilla de Wallapop a Barcelona
La La plataforma catalana de compravenda de productes de segona mà Wallapop deixa de ser catalana tot i que continuarà operant des de Barcelona. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat llum verda a la seva adquisició per part de la sud-coreana Naver.
Aquest grup inversor ja controlava prop d’un 30% del capital. L’operació per controlar el 70% restant està valorada en 377 milions d’euros, permet a la tecnològica asiàtica culminar un procés que reforça la seva expansió internacional.
L’adquisició s’emmarca en l’estratègia global de creixement de Naver, que els darrers anys ha realitzat inversions significatives: el 2023 va comprar Poshmark i acumula més de 500 milions d’euros invertits a Europa en 30 empreses. També destaca la compra del Centre de Recerca Xerox a Grenoble el 2017.
Seguirà a Barcelona
Segons ha comunicat la companyia, Wallapop mantindrà la seu a Barcelona, així com la seva plantilla i la marca, tal com ha garantit el conseller delegat, Rob Cassedy. La plataforma espanyola de compravenda continuarà operant amb autonomia i preservant la seva identitat de mercat.
Fundada el 2013, Wallapop connecta 19 milions d’usuaris i genera més de 100 milions d’anuncis anuals. L’empresa va aconseguir la rendibilitat a Espanya el 2024, superant els 100 milions d’euros d’ingressos, i preveu assolir màxims històrics el 2025 tant en facturació com en beneficis.
📈 Situació de Wallapop
- Fundada a Barcelona el 2013
- 19 milions d’usuaris
- 100 M d’anuncis l’any
- Rendible a Espanya des de 2024
- Preveu rècord de facturació i beneficis el 2025
- No hi haurà canvis de plantilla ni de marca
- Continuarà funcionant com a plataforma de compravenda de segona mà