L'IPC es modera al 2,5% al desembre a Catalunya
- La inflació tanca l’any a la baixa mentre els salaris creixen per sobre dels preus
- L’electricitat i els aliments continuen pressionant l'índex
La inflació va tancar el desembre amb una nova moderació a Catalunya. L’Índex de Preus al Consum (IPC) es va situar en el 2,5%, una dècima menys que al novembre. L’indicador se situa, clarament, per sota de l’augment dels salaris pactats en conveni, fet que apunta a una certa recuperació del poder adquisitiu.
Tot i aquesta tendència a la baixa, alguns components clau de la cistella de la compra continuen a l'alça. Els aliments van tancar l’exercici amb un increment del 2,7%, amb els ous disparats (+20,9%), mentre que l’electricitat, el gas i altres combustibles van repuntar fins al 8,1%.
En canvi, es va moderar la pujada de serveis com el transport o l’oci i la cultura, tot i que els restaurants i hotels van accelerar l’augment de preus.
La inflació tanca el 2025 a la baixa
De mitjana a Catalunya, l'IPC va ser d'un 2,4%, quatre dècimes menys que en 2024. Va tenir el segon indicador més baix de totes les comunitats autònomes, només per darrere de Múrcia (+2,4%).
En paral·lel, la inflació a l’Estat també es va moderar una dècima al desembre, fins al 2,9%, i va tancar el 2025 amb una mitjana del 2,7%. La rebaixa s’atribueix principalment a la caiguda dels preus dels carburants respecte al mateix període de l’any passat.
En canvi, els aliments i les begudes no alcohòliques van repuntar fins al 3%, dues dècimes més, sobretot per l’efecte base dels olis i greixos.
La inflació subjacent es manté continguda
La inflació subjacent, que exclou els elements més volàtils, es va mantenir en el 2,2% al desembre, quatre dècimes per sota de la dada espanyola (2,6%) i amb una evolució més moderada que la registrada l’any anterior.
Els aliments, que havien estat el principal motor de la crisi de preus, es van encarir tres dècimes més al desembre respecte al mes anterior, assolint la segona variació mensual més alta de l’any. Tot i això, l’increment de la cistella de la compra no ha baixat del 2% en cap mes del 2025.
Els ous s’encareixen un 20,9%
Per productes, els ous són els que han registrat un augment més elevat respecte a l’any passat (+20,9%), amb increments superiors al 20% per segon mes consecutiu. La pujada se situa 17,8 punts per sobre de la variació del desembre del 2024 (+3,1%) i és la segona més alta dels últims vint anys, només superada pel 21,3% del desembre del 2022.
També destaquen els augments del cafè i el cacau (+13%), la carn de vedella (+11,8%), els llegums (+7,5%), la carn d’oví (+6,7%), la fruita fresca (+6,3%) i els fruits secs (+6,3%). En canvi, la carn de porcí s’ha abaratit un 0,2%, en plena crisi pel brot de pesta porcina africana (PPA), que ha obligat a limitar parcialment les exportacions. L’oli ha caigut un 26,5% i el sucre, un 5,8%.
Energia i serveis
A diferència dels aliments, els carburants han contribuït a moderar la inflació, amb un descens interanual de l’1,6%, per sota de la dada del novembre (0,3%) i també de la de finals del 2024 (-0,5%).
L’electricitat, el gas i altres combustibles van incrementar una dècima l’augment de preus respecte al novembre, fins al 8,1%, tot i que se situen per sota del 13,9% registrat el desembre del 2024.
Pel que fa als serveis, destaca l’alentiment de la pujada del transport, amb un increment de l’1,3%, tres dècimes menys que el mes anterior, així com de l’oci i la cultura, que creix un 0,7%, 1,3 punts menys. En canvi, els restaurants i hotels van accelerar fins al 4,1%, quatre dècimes més.
Tarragona registra la variació més elevada
Per demarcacions, Tarragona i Lleida són les que van registrar una inflació més elevada, amb un 2,8% i un 2,7% respectivament. A les comarques de Ponent, l’IPC va pujar dues dècimes respecte al novembre, mentre que a Tarragona es va mantenir estable.
Girona va registrar una variació anual del 2,3% i Barcelona, del 2,5%.
Els sous creixen per sobre de l’IPC
Els preus han evolucionat per sota dels salaris pactats en conveni. Segons el Ministeri de Treball, els sous dels convenis registrats van créixer un 3,18% a Catalunya, sis dècimes per sobre de la inflació. En el cas dels convenis d’empresa, l’increment salarial s’acosta molt a l’IPC (+2,67%).
Tot i això, sindicats com la UGT han advertit que l’IPC no reflecteix adequadament el pes real de l’habitatge en el cost de la vida i han reclamat la creació d’un índex alternatiu que mesuri millor l’encariment real que afronten les llars.