La grip es manté alta a Catalunya tres setmanes després del pic
- La grip continua per sobre del nivell moderat a Catalunya amb 248 casos per 100.000 habitants
- Els contagis van tocar sostre amb una incidència superior a la d'anys anteriors i abans, a les portes de Nadal
La grip es manté per sobre del nivell moderat de transmissió a Catalunya, amb una incidència estimada de 248 casos per 100.000 habitants, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) actualitzades aquesta setmana.
Tot i la baixada des del pic de contagis abans de Nadal, quan es van registrar 759 casos per 100.000 habitants, la circulació del virus continua elevada.
Tendència a la baixa dels ingressos
Els diagnòstics han passat de 169 a 139 per 100.000 habitants en la darrera setmana. La taxa més alta es dona en infants menors de 4 anys, tot i que en aquest grup i en la franja de 5 a 14 anys els casos baixen de manera notable. En canvi, hi ha un repunt en adults grans, mentre que en persones de 15 a 44 anys la reducció és més lleugera.
Pel que fa als ingressos hospitalaris, la tendència és a la baixa: hi ha 88 pacients a planta (110 la setmana anterior) i 9 a l’UCI (14 la setmana anterior). La majoria són majors de 60 anys. La cobertura vacunal arriba al 67% en majors de 80 anys, al 54% en persones de 70 a 79 i al 42% en infants de 6 a 59 mesos.
En el conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA), la incidència és de 635 casos per 100.000 habitants. La grip és el virus predominant (39% de les mostres), seguida del rinovirus (16%) i del VRS (10%). El subtipus més circulant és A(H3N2) variant K. El VRS, causant de bronquiolitis, també puja amb 64 casos per 100.000 habitants, mentre que la covid es manté estable a nivells baixos.