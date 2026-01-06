Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

La grip es manté alta a Catalunya tres setmanes després del pic

  • La grip continua per sobre del nivell moderat a Catalunya amb 248 casos per 100.000 habitants
  • Els contagis van tocar sostre amb una incidència superior a la d'anys anteriors i abans, a les portes de Nadal
La incidència estimada de la grip es manté per sobre del nivell moderat
La incidència estimada de la grip es manté per sobre del nivell moderat
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

La grip es manté per sobre del nivell moderat de transmissió a Catalunya, amb una incidència estimada de 248 casos per 100.000 habitants, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) actualitzades aquesta setmana.

Tot i la baixada des del pic de contagis abans de Nadal, quan es van registrar 759 casos per 100.000 habitants, la circulació del virus continua elevada.

Tendència a la baixa dels ingressos

Els diagnòstics han passat de 169 a 139 per 100.000 habitants en la darrera setmana. La taxa més alta es dona en infants menors de 4 anys, tot i que en aquest grup i en la franja de 5 a 14 anys els casos baixen de manera notable. En canvi, hi ha un repunt en adults grans, mentre que en persones de 15 a 44 anys la reducció és més lleugera.

Pel que fa als ingressos hospitalaris, la tendència és a la baixa: hi ha 88 pacients a planta (110 la setmana anterior) i 9 a l’UCI (14 la setmana anterior). La majoria són majors de 60 anys. La cobertura vacunal arriba al 67% en majors de 80 anys, al 54% en persones de 70 a 79 i al 42% en infants de 6 a 59 mesos.

En el conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA), la incidència és de 635 casos per 100.000 habitants. La grip és el virus predominant (39% de les mostres), seguida del rinovirus (16%) i del VRS (10%). El subtipus més circulant és A(H3N2) variant K. El VRS, causant de bronquiolitis, també puja amb 64 casos per 100.000 habitants, mentre que la covid es manté estable a nivells baixos.

Es noticia: