Salut recomana mascareta al transport públic per l'alta transmissió de la grip
- L’auge de la grip arriba als 418 casos per cada 100.000 habitants i gairebé 25.000 diagnòstics en una setmana
- Quique Bassat (ISBGlobal) preveu el pic de contagis per la grip durant les festes de Nadal
Noves recomanacions per intentar frenar un episodi de contagis per grip que feia 15 anys que no es veia. La consellera de Salut, Olga Pané, aconsella l’ús de la mascareta al transport públic davant alt nivell de transmissió. Segons ha explicat Pané a Catalunya Ràdio, les vacunes protegeixen dels casos greus, però cal extremar la precaució per protegir la població vulnerable.
Des de dimecres passat, l’ús de la mascareta és obligatori en centres de salut i residències geriàtriques, i ara s’hi afegeix la recomanació per al transport públic. Les dades del SIVIC indiquen que, entre l’1 i el 7 de desembre, la incidència de la grip és de 418 casos per cada 100.000 habitants, amb 24.969 nous diagnòstics en només una setmana, més del doble que la setmana anterior.
Pané ha explicat que Catalunya té competències limitades per imposar mesures fora dels àmbits residencials, però ha insistit a aplicar les mesures generals de prevenció que es van utilitzar durant la pandèmia de covid, com la ventilació d’espais tancats.
El pic durant les festes
El doctor Quique Bassat, epidemiòleg, pediatre i director general de l’Institut de Salut Global de Barcelona adverteix en declaracions a Ràdio 4 que “és un déjà-vu de la pandèmia”, amb una pujada molt aguda dels contagis, en què encara no s’ha assolit el pic, que preveu durant les festes coincidint amb l’augment de contactes.
Tot i la situació, Bassat no és partidari de fer obligatori l’ús de la mascareta fora dels entorns sanitaris i residències geriàtriques, on considera que “ajudarà a contenir la transmissió en entorns vulnerables”. A la resta, demana responsabilitat i sentit comú: que la portin les persones malaltes per evitar contagis i també les persones de risc.
Els nens presenten una incidència més alta de la grip i Bassat recomana que també es vacunin per evitar ser els grans transmissors. Tot i això, reconeix que la vacunació en infants de 0 a 6 anys no està augmentant com caldria. També insisteix a vacunar els majors per prevenir casos greus.
Menys eficàcia de la vacuna
L’alta transmissió s’atribueix a les set mutacions del virus, que redueixen l’eficàcia de les immunitats adquirides. La consellera ha explicat que el virus que circula aquest any és nou perquè és fruit d'una mutació.
Es tracta del subtipus A (H3N2) variant K, que segons les darreres dades oficials representa un 69% dels casos. Això ha fet que la vacuna que s'està administrant no tingui la totalitat del virus, però sí "una part" i això fa que protegeixi "una miqueta", segons Pané.
Tot i això, la vacuna contra la grip continua protegint dels casos més greus. La taxa de vacunació supera el 60% en majors de 80 anys, el 50% en majors de 60 i el 40% en infants. Els pacients que arriben a les UCI són persones amb problemes crònics que s’agreugen per la grip, fet que reforça la crida a vacunar-se.