Mascareta obligatòria a hospitals i residències per l'alerta de grip a Catalunya
- El Govern demana a la ciutadania respectar l'obligació de les mascaretes als àmbits de vulnerabilitat
- La incidència estimada de grip es multiplica per 2,5 i els diagnòstics superen el pic de les tres temporades anteriors
El Govern ha decretat l’obligació de portar mascareta en centres de salut, hospitals, residències de gent gran i espais de vulnerabilitat per frenar la propagació de la grip. La mesura s’emmarca en el protocol acordat per totes les comunitats autònomes en la Comissió de Salut Pública, reunida la setmana passada a Madrid, davant l’augment de les infeccions respiratòries.
Es multipliquen els contagis
Segons el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), la incidència estimada de la grip s’ha multiplicat per 2,5 en només una setmana, passant de 168 casos a 418 per cada 100.000 habitants entre l’1 i el 7 de desembre. L’ascens va començar fa sis setmanes, abans del que és habitual i amb una intensitat més marcada.
La grip és el virus predominant, amb 308 casos positius per cada 100.000 habitants, més del doble que la setmana anterior (138 casos). Aquestes xifres superen el pic de les tres temporades anteriors, situant Catalunya en un nivell molt alt de transmissió.
Espanya ja ha superat el llindar d’epidèmia, fet que ha precipitat la coordinació estatal per aplicar mesures comunes. L’ús de mascareta és la principal eina per reduir contagis en espais vulnerables com hospitals i residències, on el risc és més elevat.
A Catalunya, entre l'1 i el 7 de desembre es van fer 24.969 diagnòstics de grip a l'atenció primària, pels 11.235 de la setmana anterior. Del total, 2.104 són de nens de 0 a 4 anys; 6.175 de nens de 5 a 14 anys; 9.995 són de persones d'entre 15 i 44; 3.919 són del grup de 45 a 59; 1.321 es corresponen al grup de 60 a 69 anys; 880 del grup de 70 a 79; i 578 són de majors de 80 anys.
Els ingressos en llits convencionals segueixen una tendència ascendent en el cas de la grip i estable pel que fa a la resta de virus. Aquesta setmana tots els ingressos per covid (4) i el 73% dels de grip són de persones majors de 60 anys. El 67% dels ingressos per VRS van ser de menors de quatre anys.
Les autoritats sanitàries recomanen també vacunar-se contra la grip i extremar la higiene de mans per evitar nous brots. El seguiment epidemiològic continuarà les pròximes setmanes per valorar si calen restriccions addicionals.