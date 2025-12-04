La grip continua a l'alça mentre la covid es manté estable
- La incidència de les infeccions respiratòries agudes es manté tot i l’augment progressiu dels casos de grip i virus respiratoris
- El virus de la grip encadena cinc setmanes d’ascens, mentre que la covid es manté estable amb baixa transmissió
Catalunya gairebé duplica els casos de grip en la darrera setmana. En concret, registra un augment progressiu de la grip aquesta tardor, fins a assolir una incidència estimada de 164 casos per 100.000 habitants i situant-se en nivell moderat de transmissió. La circulació del virus s’ha intensificat i s’ha avançat respecte temporades anteriors, segons les dades del sistema de vigilància de virus respiratoris.
La grip representa actualment un 21,1 % de les mostres positives, per darrere del rinovirus (39,3 %), però amb una tendència a l’alça molt marcada. En població infantil, però, ja és el virus predominant amb un 50 % de positivitat dels tests.
La grip supera el llindar epidèmic moderat
La circulació de la grip fa cinc setmanes que augmenta de manera continuada i ja supera el llindar epidèmic moderat, amb una incidència estimada de 164 casos per 100.000 habitants. Segons les darreres seqüenciacions, predomina el subtipus A(H3N2) variant K (58,3%), per sobre de l’A(H1N1pdm09).
El Departament de Salut recomana reforçar la vacunació i mantenir les mesures de prevenció habituals davant d’aquest context d’increment de casos, especialment en ambients tancats o amb persones d’alt risc.
"El pic s’ha avançat i ja som en fase epidèmica moderada"
El cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada, confirma en declaracions al Cafè d’idees que el virus avança abans d’hora:
"Enguany el pic s’ha avançat. Estem en nivell moderat i hi ha una variant —la K— que s’escapa una mica de la vacuna i es transmet més ràpid", assegura.
“☕ S'avança el pic de la grip: ens ho explica Juan Pablo Horcajada, cap del servei de malalties infeccioses de l'@hospitaldelmar | @jhorcajada— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 4, 2025
🗣️ "Està circulant una variant del virus que s'escapa una miqueta de la vacuna"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/EuySqdJYg0“
El doctor assenyala que la pressió assistencial ja és perceptible als centres sanitaris: "Comencem a notar més ingressos. No tots són grip, la covid està força quieta, però les infeccions respiratòries creixen en general i això es tradueix en més tensió hospitalària".
“☕ Juan Pablo Horcajada alerta de la "tensió i pressió assistencial" per l'augment hivernal de virus respiratoris | @jhorcajada @hospitaldelmar— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 4, 2025
🗣️ "No tots són de grip, les infeccions respiratòries augmenten en general. La covid està bastant quieta"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/rToin2A9DJ“
Segons Salut, tots els ingressos per covid i el 65% dels ingressos per grip corresponen a persones majors de 60 anys, mentre que el 82 % dels hospitalitzats per virus respiratoris sincicials són menors de quatre anys.
Vacunació oberta a tota la població i recomanació de mascareta
La campanya d’immunització 2025-2026, iniciada el 22 de setembre, ofereix vacuna contra grip i covid-19 prioritzant persones de risc, però aquesta setmana està oberta a tota la població sense cita prèvia. A partir de dilluns, s'haurà de demanar cita per poder-se inocular el vaccí.
Malgrat això, la cobertura continua sent desigual:
- Grip: 64 % en majors de 80 anys i 50 % entre 70-79
- COVID-19: 53 % i 37 % respectivament
- Pediatria: 36 % de cobertura grip i 89,2 % de VRS
Per Horcajada, la vacuna "continua sent la principal barrera", fins i tot davant la nova variant: " Tot i que la K escapa parcialment de la vacuna, la immunització redueix ingressos i mortalitat. És la protecció essencial, sobretot en vulnerables".
“☕ Quan ens hem de posar la mascareta en el context actual? 😷— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 4, 2025
🗣️ Juan Pablo Horcajada, cap del servei de malalties infeccioses de l'@hospitaldelmar, ho recomana a persones de risc o amb símptomes respiratoris "per protegir la resta" | @jhorcajada
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/dNSEKMfUxj“
El doctor recomana ús de mascareta en símptomes respiratoris i en persones de risc en espais tancats o aglomerats, a més de mesures clàssiques com rentat de mans, ventilació i evitar el contacte amb malalts.
Simultaneïtat de virus i hivern complicat
El virus respiratori sincicial continua en ascens, 53 casos per 100.000 habitants, i el SARS-CoV-2 es manté estable en nivells baixos (19 casos/100.000). La superposició de virus podria tensionar el sistema en ple hivern, especialment coincidint amb el període nadalenc i amb una convocatòria de vaga mèdica la setmana vinent. "Si augmenten els casos i falta personal, la situació pot ser molt complicada", alerta Horcajada.