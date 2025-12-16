La incidència de la grip augmenta una setmana més a Catalunya
- La incidència estimada de la grip torna a augmentar, tot i que amb un ritme de creixement més moderat
- L'epidèmia s’ha avançat respecte a altres temporades i que el virus gripal és clarament predominant
La incidència estimada de la grip continua a l’alça a Catalunya i se situa ja en 766 casos per cada 100.000 habitants, segons les darreres dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC). Tot i l’augment, el creixement és menys intens que el registrat la setmana anterior.
Augment sostingut, però més moderat
Entre el 8 i el 14 de desembre, els casos estimats han passat dels 421 als 766 per cada 100.000 habitants. Tot i això, l’increment és inferior al de la setmana precedent, quan la incidència es va multiplicar per 2,5 respecte als set dies anteriors.
Els experts assenyalen que l’ascens de la grip va començar fa set setmanes, abans del que és habitual en una temporada gripal, i ho ha fet de manera més marcada que en anys anteriors.
Des del govern de la Generalitat, però, detallen que l'augment dels contagis per grip "no s'està traduint en ingressos greus a les UCI".
“😷 El Govern assegura que l'augment dels contagis per grip "no s'està traduint en ingressos greus a les UCI" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/W7R5SpmuCV“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 16, 2025
Per això, han reiterat la necessitat de fer servir la mascareta en el transport públic i els centres sanitaris.
La grip, el virus predominant
La grip es manté com el virus respiratori més detectat en les mostres analitzades, amb un 66% dels positius. La taxa específica de grip és de 406 casos per cada 100.000 habitants, davant dels 310 registrats la setmana anterior.
Les autoritats sanitàries mantenen la vigilància epidemiològica i insisteixen en la importància de la vacunació, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
Salut Pública adverteix que és la “pitjor” temporada de grip dels últims 15 anys
El subdirector general de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha assenyalat en una entrevista a l’ACN, que la temporada actual de grip és “atípica” i la “pitjor” pel que fa a contagis dels darrers 15 anys, quan Catalunya ha comptat amb el sistema de recollida de dades per vigilar l’evolució de les infeccions respiratòries.