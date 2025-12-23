La grip afluixa lleugerament a Catalunya, però la transmissió continua en nivells molt alts
- La incidència estimada baixa en una setmana i també els casos diagnosticats
- La grip segueix sent el virus predominant en un context d’alta circulació d’infeccions respiratòries
Amb l’hivern ja instal·lat i les festes a tocar, els centres d’atenció primària continuen notant la pressió de la grip. Tot i això, les darreres dades apunten a una petita treva després de setmanes d’ascens intens. La incidència estimada del virus ha disminuït, encara que el nivell de transmissió es manté molt elevat.
Segons el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), durant la setmana del 15 al 21 de desembre la incidència estimada de la grip ha passat de 766 a 544 casos per cada 100.000 habitants. També s’ha registrat un descens dels casos diagnosticats, que se situen en 373 per 100.000 habitants, per sota dels valors de la setmana anterior.
En xifres absolutes, s’han comptabilitzat 30.298 casos, davant dels més de 33.000 registrats la setmana prèvia, quan ja s’havia detectat una desacceleració del creixement.
Més casos entre adults joves
La majoria dels casos detectats a l’atenció primària corresponen a menors de 60 anys. El grup amb més incidència continua sent el de 15 a 44 anys.
Pel que fa als ingressos hospitalaris, se n’han notificat 145, principalment en persones d’edat avançada. Set pacients han requerit cures intensives, la majoria també majors de 60 anys.
Alta circulació d'infeccions respiratòries
En el conjunt de les infeccions respiratòries agudes, la incidència global se situa en 1.102 casos per 100.000 habitants, amb prop de 90.000 afectats en una sola setmana. Aquestes xifres superen clarament el nivell considerat alt de transmissió.
La grip és el virus més present en les mostres analitzades, seguida del rinovirus i del virus respiratori sincicial (VRS). Aquest últim encadena setmanes consecutives de creixement i ja supera el nivell basal, amb una incidència estimada de 79 casos per 100.000 habitants.
En canvi, la covid-19 es manté en valors baixos, amb una incidència molt reduïda en comparació amb altres virus.
En infants, la grip A és la que circula amb més força, especialment el subtipus A (H3N2), que concentra la gran majoria dels casos detectats.
Mascareta i vacunació
Davant d'aquest escenari, Salut recomana reforçar l'ús de la mascareta quirúrgica en centres sanitaris, tant per part dels professionals com dels pacients i acompanyants.
D'altra banda, la cobertura vacunal arriba al 67% en les persones majors de 80 anys i al 54% en el grup de 70 a 79 anys. Entre els infants d’entre 6 i 59 mesos, el percentatge se situa al voltant del 41%.