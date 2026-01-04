Sánchez i Junqueras es reuniran dijous 8 de gener
- La trobada ha de servir per desbloquejar el nou model de finançament i aplanar el camí per negociar els pressupostos
- El líder d'ERC assegura que la setmana vinent s'han de concretar els recursos addicionals que rebria la Generalitat
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, es reuniran el dijous 8 de gener a Madrid. El principal objectiu de la trobada és desencallar el nou model de finançament, segons ha explicat el mateix Junqueras en una entrevista a 'El Periódico'. "ERC no té pressa, però la societat catalana sí", diu Junqueras, que creu que aquesta reunió "al màxim nivell" a la Moncloa podrà fer possible l'acord.
“Oriol Junqueras: "Em reuniré amb Sánchez el dia 8 per desbloquejar el model de finançament" https://t.co/sbWQA6MSO7“— El Periódico (@elperiodico_cat) January 4, 2026
El dirigent republicà creu que un bon acord és possible perquè ERC "ha batallat molt". A l'entrevista, el líder del partit assegura que durant la setmana vinent es concretarà quins seran els recursos de més que Catalunya rebria amb aquest nou model.
Encara que la reunió ha de servir per desencallar el model de finançament, Junqueras defensa que les negociacions són "globals" i que, per tant, també inclouen la condonació del FLA, la recaptació de l'IRPF, el consorci d'inversions per a Catalunya o la governança de l'Aeroport, entre altres compromisos adquirits.
D'altra banda, Junqueras adverteix que aquesta reunió no serà suficient perquè ERC s'obri a negociar els pressupostos i subratlla que s'ha de desencallar tant el model de finançament com la recaptació de l'IRPF. Sobre els comptes, el líder republicà assegura que són partidaris que hi hagi pressupostos "a totes les institucions" i en aquest sentit conviden els socialistes a complir tots els compromisos per tirar-los endavant.
De cara a una hipotètica negociació de pressupostos, el líder republicà avança que plantejaran condicions com una llei de barris per a l'àmbit rural i els pobles petits, així com polítiques "ambicioses" per a construir infraestructures ferroviàries. També demanaran més recursos en educació, universitat i investigació, i la modernització del canal d'Urgell.
Sobre l'empresa mixta de Rodalies, el líder republicà no té cap dubte que es constituirà durant "els propers dies". També remarca que per garantir millores en el servei cal que el nou pla quinquennal d'inversió sigui "el millor possible", amb un nou model de finançament, i diu que s'està treballant en aquesta línia.