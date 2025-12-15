Enlaces accesibilidad
Sánchez confirma que es reunirà amb Junqueras per abordar la legislatura

  • ERC diu que Junqueras ha pactat que Sánchez es reuneixi amb els partits per aclarir "com pensa actuar"
  • Rufián diu que els socis estan en un “dilema” entre el rebuig a PP-Vox i “passar vergonya” amb el PSOE
Pedro Sánchez demana calma durant la roda de premsa de balanç de l'any
Marc Guasch Ferreiro
El president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, han acordat reunir-se a principis del 2026 per abordar la continuïtat de la legislatura i qüestions sensibles com els presumptes casos de corrupció i assetjament al PSOE, així com el compliment dels acords pactats.

Pedro Sánchez fa balanç: “Hem comès errors, però esgotarem la legislatura”
Pedro Sánchez fa balanç: “Hem comès errors, però esgotarem la legislatura”

La trobada s’ha confirmat després d’una trucada entre Sánchez i Junqueras aquest cap de setmana, segons ha avançat el portaveu d’ERC, Isaac Albert. El president ha restat importància a la reunió i ha tornat a descartar la seva dimissió, malgrat les pressions de l’oposició.

Els republicans eleven el to

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián ha reclamat una reunió “a la cara” amb Sánchez per exigir-li explicacions sobre com pensa regenerar el seu partit i el Govern. Segons Rufián, “parlar de conspiració o recórrer al ‘i tu més’ ja no cola” davant les informacions sobre corrupció.

ERC admet que viu un dilema polític: no vol facilitar un govern amb Vox però tampoc vol “continuar passant vergonya” amb els escàndols del PSOE. “Per primera vegada estem davant d’un xantatge amb mala solució”, ha afirmat Rufián, evidenciant la tensió entre els socis.

