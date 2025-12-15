Sánchez confirma que es reunirà amb Junqueras per abordar la legislatura
- ERC diu que Junqueras ha pactat que Sánchez es reuneixi amb els partits per aclarir "com pensa actuar"
- Rufián diu que els socis estan en un “dilema” entre el rebuig a PP-Vox i “passar vergonya” amb el PSOE
El president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, han acordat reunir-se a principis del 2026 per abordar la continuïtat de la legislatura i qüestions sensibles com els presumptes casos de corrupció i assetjament al PSOE, així com el compliment dels acords pactats.
La trobada s’ha confirmat després d’una trucada entre Sánchez i Junqueras aquest cap de setmana, segons ha avançat el portaveu d’ERC, Isaac Albert. El president ha restat importància a la reunió i ha tornat a descartar la seva dimissió, malgrat les pressions de l’oposició.
“Pedro Sánchez confirma que es reunirà amb Oriol Junqueres a principis de l'any vinent | @RTVECatalunya pic.twitter.com/WePQAf82Y0“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 15, 2025
Els republicans eleven el to
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián ha reclamat una reunió “a la cara” amb Sánchez per exigir-li explicacions sobre com pensa regenerar el seu partit i el Govern. Segons Rufián, “parlar de conspiració o recórrer al ‘i tu més’ ja no cola” davant les informacions sobre corrupció.
“🏛️ Gabriel Rufián demana al PSOE "deixar de parlar d'una conspiració" i recórrer al "i tu més" davant l'allau de casos de corrupció.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 15, 2025
🗣️ "No cola" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/9yJmSDB35d“
ERC admet que viu un dilema polític: no vol facilitar un govern amb Vox però tampoc vol “continuar passant vergonya” amb els escàndols del PSOE. “Per primera vegada estem davant d’un xantatge amb mala solució”, ha afirmat Rufián, evidenciant la tensió entre els socis.