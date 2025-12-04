Acord al Congrés de PSOE, PP i Junts per endurir el càstig a la multireincidència
- Les tres formacions pacten sis esmenes per reforçar les penes contra la multireincidència.
- El text avança cap al debat en la Comissió de Justícia.
PP, PSOE i Junts han arribat a un acord al Congrés dels Diputats per endurir el càstig a la multireincidència. Les tres formacions han pactat sis esmenes transaccionals sobre la proposició de llei impulsada per Junts, que busca modificar el Codi Penal per incrementar les sancions als delictes repetits.
Aquest consens s’ha produït en el marc de la ponència parlamentària que estudia la iniciativa, on també han donat suport PNB i Vox. El següent pas serà el debat en la Comissió de Justícia, abans que el text pugui arribar al ple del Congrés per a la seva aprovació definitiva.
La proposta legislativa és una de les exigències clau de Junts en les negociacions amb el Govern central. L’acord arriba després que Pedro Sánchez escenifiqués dilluns un acostament al grup independentista, enmig d’un clima de bloqueig polític que la portaveu Míriam Nogueras havia advertit que persistia.
Amb aquest moviment, la reforma per endurir les penes contra la multireincidència avança en la seva tramitació, tot i que encara haurà de superar el debat polític i les possibles esmenes addicionals en les pròximes fases.