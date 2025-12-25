Els partits catalans critiquen el rei a l'ofrena a Francesc Macià
- Junts, ERC i la CUP carreguen contra Felip VI pel discurs de Nadal
- Illa apel·la a la convivència i Rull recorda l'exili vigent al Parlament
Aquest 25 de desembre, dia de Nadal, s’ha celebrat l’ofrena floral tradicional a la tomba de Francesc Macià, al cementiri de Montjuïc de Barcelona, amb la participació de diversos partits i representants institucionals catalans.
L’acte ha estat marcat per les crítiques al discurs de Nadal del rei Felip VI, però també per apel·lacions al llegat del primer president de la Generalitat, a la unitat de l’independentisme i a la convivència en el context polític actual.
Junts per Catalunya
Junts per Catalunya ha estat el primer partit a arribar a la tomba de Francesc Macià. El seu secretari general, Jordi Turull, ha qualificat de “surrealista” que Felip VI apel·lés a eliminar els extremismes en el seu discurs de Nadal, quan —ha dit— va ser “el més extremista i radical contra la convivència democràtica” durant el referèndum de l’1 d’octubre del 2017.
Turull ha recordat que el monarca va avalar l' "'a por ellos' judicial” i ha afirmat que el rei té una “credibilitat zero”. En contraposició, ha animat a seguir el llegat de Francesc Macià i Pompeu Fabra, i ha fet una crida a la unitat de l’independentisme per aprofitar la “debilitat de l’Estat” i aconseguir “el màxim per a Catalunya”.
“💐 En l'ofrena floral a Francesc Macià, @JuntsXCat apel·la al discurs del rei i fa una crida a l'independentisme.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 25, 2025
🗣️ @jorditurull: "Cal aprofitar la debilitat de les institucions espanyoles per aconseguir el màxim per a Catalunya" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/a3rZefPepq“
Esquerra Republicana de Catalunya
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha evitat valorar extensament el discurs del rei, tot i afirmar que el cap d’Estat espanyol és “dels pocs d’Europa que fa apologia de la violència” i que va “animar a apallissar demòcrates que anaven a votar”.
Després de l’ofrena floral, Junqueras ha volgut centrar el missatge en la ciutadania, assegurant que el pensament d’ERC és “amb les famílies que celebren Nadal amb alegria i també amb les que ho fan amb dificultats”. En aquest sentit, ha traslladat un missatge d’esperança i ha afirmat que els republicans sabran “treballar i lluitar perquè Catalunya tingui més força, més recursos i més competències” al servei de la salut, el transport i l’habitatge.
“💐 En l'ofrena floral a Francesc Macià, @Esquerra_ERC ha volgut transmetre un "missatge d’esperança".— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 25, 2025
🗣️ @junqueras: "Sabrem treballar i lluitar perquè Catalunya tingui cada vegada més força, més recursos i més competències" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/TYee1x8ET5“
CUP
La CUP ha estat especialment crítica amb el discurs del rei, que ha qualificat d’exaltació de la “falsa transició democràtica”. El diputat Dani Cornellà ha afirmat que la monarquia és hereva del franquisme i que el règim “ha continuat viu” amb Felip VI, posant com a exemple el discurs posterior a l’1-O, que —segons ha dit— va justificar una violència “històrica” contra Catalunya.
Cornellà ha apel·lat al llegat de Francesc Macià com a exemple a seguir i ha defensat que “ningú pot aturar un poble conscient dels seus drets”, que no només passen per l’habitatge o els serveis públics, sinó també pel dret a constituir-se com a república. “Continuem aquesta lluita plenament conscients dels drets que tenim com a poble”, ha remarcat.
“💐 En l'ofrena floral a Francesc Macià, @cupnacional reivindica el llegat de Macià i el "dret" de Catalunya a constituir-se com a república.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 25, 2025
🗣️ @danicornella: "Ningú pot aturar un poble que és plenament conscient dels seus drets" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/7DDOeVZkLT“
Govern de la Generalitat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l’ofrena institucional i ha demanat treballar per “una Catalunya de convivència que acull i integra tothom”. Illa ha recordat la figura de Francesc Macià, que va governar en “temps convulsos i de canvi”, i ha afirmat que avui el país també viu transformacions “profundes i accelerades”.
En aquest context, ha considerat que l’obra de Macià “ha de servir d’exemple i guia” per afrontar els reptes actuals. Paral·lelament, ha volgut traslladar un missatge de precaució davant el temporal meteorològic previst per a les pròximes hores.
“💐 En l'ofrena floral a Francesc Macià, el president de la Generalitat, @salvadorilla, ha assegurat que la seva obra "ha de servir d'exemple i de guia".— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 25, 2025
🗣️ Illa ha fet una crida a treballar per "una Catalunya de convivència que aculli i integri tothom" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/nUhubCBPit“
Parlament de Catalunya
El president del Parlament, Josep Rull, ha destacat el llegat de Francesc Macià com el d’un govern amb una agenda social i modernitzadora, durant el qual la cambra catalana va aprovar 122 lleis “d’una qualitat extraordinària”.
Rull també ha recordat que Macià va patir l’exili i ha vinculat aquest fet amb la situació actual del Parlament, que —ha dit— encara no ha recuperat la plena normalitat, ja que dos dels seus 135 diputats continuen a l’exili, en referència a Carles Puigdemont i Lluís Puig. “No esgotarem tota la nostra intensitat per reclamar que torni la normalitat”, ha conclòs.
“💐 En l'ofrena floral a Francesc Macià, el president del Parlament, @JosepRull, ha recordat l’exili que va patir el president Macià.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 25, 2025
🗣️ Rull ha lamentat que avui dos dels 135 diputats del Parlament "encara romanen a l'exili" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/fbxoB8cCw3“