El primer positiu fora del focus de Cerdanyola no preocupa el Govern
- El conseller d'Agricultura fa una crida a la calma i creu que era "previsible" que s'acabés detectant algun cas fora del nucli inicial
- Òscar Ordeig avança que dilluns es donarà a conèixer el resultat de l'auditoria sobre l'origen del brot de pesta porcina africana
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha comparegut aquest dissabte per explicar que la troballa d'un exemplar de senglar positiu de pesta porcina africana (PPA) al terme municipal de Sant Cugat del Vallès ha obligat a modificar el segon radi del focus però no el primer. Amb la nova configuració, Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Subirats s'inclouen en la zona d’infecció dels 6 als 20 quilòmetres, on estan prohibides les activitats organitzades al medi natural.
A més a més, s’incorporen dues granges al perímetre, els animals de les quals s'analitzaran dilluns. Tot i això, el conseller ha fet una crida a la calma i ha assegurat que era “previsible” que es pogués trobar algun positiu més allunyat de la zona zero. "Aquest era un animal que estava malalt i l’hem trobat relativament d’hora des que es va infectar. Era normal que es pogués desplaçar una mica", ha dit el titular d’Agricultura, que ha remarcat que tots els animals trobats fora del perímetre han estat negatius.
Primer cas fora del focus inicial
L'animal localitzat a Sant Cugat del Vallès és el primer cas positiu que no es detecta al voltant del focus inicial a Cerdanyola del Vallès. En els municipis inclosos en aquesta àrea delimitada continua prohibit l'accés al medi natural.
D'altra banda, l'ampliació de la zona inclosa dins el segon perímetre obliga a aplicar restriccions a l'exportació a dues granges addicionals, tot i que el conseller Ordeig ha assegurat que en l'àmbit comercial s'ha avançat des de l'esclat del brot fa tres setmanes i ara el 78% dels mercats en els quals Espanya exporta carn de porc ja accepten la regionalització, és a dir, compren carn de porc de fora de la zona més propera al focus.
El conseller manté el compromís de presentar dilluns vinent una bateria de mesures per millorar la bioseguretat dins i fora de les explotacions que afectarà el transport d’animals, entrades i sortides de les granges i "llocs on els animals poden menjar de les escombraries com el porta a porta". El Govern també preveu que dilluns es pugui publicar l'auditoria dels experts encarregada per la Generalitat sobre l'origen del brot i el paper del laboratori IRTA-CReSA.
És una investigació diferent de la que estan duent a terme els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil sota la direcció del jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès després que el laboratori de referència europeu informés que el virus detectat és “molt similar” al que s'utilitza en "infeccions experimentals" en laboratoris. Les actuacions estan sota secret de sumari i no ha transcendit res del llarg registre que es va fer dijous a les instal·lacions de l'IRTA-CReSA.
El Govern ha posat en marxa una campanya de comunicació destinada a promocionar el consum de carn de porc i productes derivats durant les festes de Nadal. La iniciativa vol conscienciar a la ciutadania de la importància de consumir productes locals i de proximitat, sobretot en solidaritat i suport al sector porcí.
La campanya vol destacar el valor de plats gastronòmics molt arrelats com els canelons, la sopa de galets i la pilota, els embotits, i altres productes derivats del porc, així com altres carns i peixos. La campanya coincideix amb l’any en què Catalunya ha estat reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia. La campanya es difondrà a través de la televisió i la premsa escrita.