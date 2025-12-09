Sis experts investiguen si el brot de PPA prové d’un laboratori
- Un comitè d’experts analitza si l’origen del brot de pesta porcina africana a Cerdanyola és una fuga en un laboratori
- L'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya no descarta la possibilitat d'un atac de bioterrorisme
Un comitè d’experts format per sis especialistes s'han reunit per començar a investigar l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) detectat fa deu dies a la zona de Cerdanyola. Inicialment, es va apuntar a la hipòtesi d’un entrepà contaminat, però el Ministeri d’Agricultura obria divendres la porta a una altra tesi: que el virus s’hagi escapat d’un laboratori.
En paral·lel, el Govern ha declarat l’emergència per a totes les actuacions destinades a contenir, prevenir i pal·liar els efectes i contagis de la pesta porcina africana. Aquesta actuació permetrà a la Generalitat respondre de manera "ràpida i urgent" a les conseqüències de la malaltia, així com agilitzar tots els tràmits que hi estan relacionats.
“🐗 El comitè de 6 experts comença a treballar per esbrinar si el brot de pesta porcina va sortir d'un laboratori— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 9, 2025
El Govern s'ha reunit novament amb el sector | @LluisFalgas @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/EXJ9eUZvC2 pic.twitter.com/90derHF1iR“
Els laboratoris en el punt de mira
La Conselleria d’Agricultura ha iniciat una auditoria per revisar possibles escletxes de seguretat en els laboratoris catalans. Els experts es reuniran diàriament per analitzar indicis que puguin aclarir l’origen del brot. Segons un informe del Ministeri, el grup genètic detectat en els porcs senglars infectats és diferent del de la resta d’Europa i molt semblant al que s’utilitza en proves de laboratori.
El conseller Òscar Ordeig ha confirmat que els experts tindran via lliure per resoldre els dubtes sobre l’origen del virus. Aquesta situació genera preocupació pel risc de nous contagis, que podrien multiplicar l’alerta en el sector porcí i afectar greument la producció.
Presumpte delicte contra el medi ambient
Precisament, un jutjat de Cerdanyola del Vallès ha obert diligències per un presumpte delicte contra el medi ambient arran del brot. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, que investiguen l’origen del virus amb el Seprona de la Guàrdia Civil, han remès un primer atestat als jutjats de Cerdanyola. Les sospites apunten que l'origen podria procedir d’un laboratori que treballa amb el virus.
Després de rebre l’informe policial, el Tribunal d’Instància de Cerdanyola ha acordat remetre el cas a la secció número dos, que obrirà diligències per un presumpte delicte contra el medi ambient.
Possibilitat d'una contaminació expressa
Maria dels Àngels Calvo, presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, no descarta cap hipòtesi sobre l'origen del brot de pesta porcina africana. "Que hagi sortit d'un laboratori mai es pot negar. El risc en res és zero, tot pot arribar a ser", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, on tampoc descarta una "contaminació expressa" que es consideraria "bioterrorisme".
L'experta també destaca com es transmet aquesta malaltia, què provoca als animals i destaca que hi ha sobrepoblació de senglars.
Operatiu massiu a la zona
Un miler d’efectius continuen treballant a la zona zero de la pesta porcina africana a Barcelona, després d’un cap de setmana sense nous positius. La sotsinspectora dels Agents Rurals, Janet Puiggrós, ha fet un balanç molt positiu del llarg cap de setmana de la Constitució, destacant el gran compliment de les restriccions per part de la ciutadania. Explica que ara per ara, la majoria dels senglars que han trobat sense vida no han mort per infecció, sinó per atropellament.
Aquestes mesures, que afecten tot el parc natural de Collserola, són clau per mantenir continguda la pesta, ha remarcat Puiggrós des del punt de comandament a Santa Perpètua de Mogoda. A la zona hi treballen efectius dels Mossos d’Esquadra, Bombers, ADF, Protecció Civil, Creu Roja, SEM, Guàrdia Civil i unitats canines procedents de Madrid i Andorra.
El dispositiu de contenció de la pesta porcina africana (PPA) compleix el seu objectiu principal: no hi ha nous positius entre els porcs senglars i tots els casos es mantenen dins la zona zero.
Aquest resultat genera un optimisme moderat, però els ramaders alerten per la caiguda de preus i el tancament de mercats, amb pèrdues estimades en 7,2 milions d’euros per setmana. La Generalitat ha aprovat un primer paquet d’ajudes de 10 milions, ampliables a 10 més, tot i que el sector reclama més recursos.
Reprovació del conseller
Junts ha registrat aquest dimarts una proposta de resolució en el Parlament que demana reprovar al conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, per considerar que és responsable directe de la gestió "tardana" del Govern de la pesta porcina africana (PPA).
En roda de premsa en la cambra catalana, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha explicat que amb aquesta proposta de resolució volen evidenciar que el Govern ha actuat "de manera tardana, amb falta de previsió i sense donar compliment als mandats parlamentaris ja aprovats".
Mentrestant, el Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d’ajuts de 10 milions d’euros, ampliables a 10 milions més, destinats a ramaders i escorxadors afectats per la crisi sanitària.