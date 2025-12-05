La Generalitat amplia la prohibició d'accés al medi natural pel brot de pesta porcina africana
- La Generalitat endureix les restriccions d'entrar en espais naturals dins el radi afectat fins al 14 de desembre
- La mesura inclou 91 municipis i converteix tota la franja de 20 quilòmetres en una única zona infectada
La Generalitat ha ampliat la prohibició d’accés al medi natural a tots els municipis afectats pel brot de pesta porcina africana, en una franja de 20 quilòmetres de radi. La mesura es mantindrà activa fins al 14 de desembre i inclou 91 municipis, que queden delimitats com a zona infectada, tant en espais d’alt com de baix risc.
La restricció afecta parcs naturals, boscos, lleres de rius i rieres, camps de conreu i camins fora dels nuclis urbans, on l’activitat humana pot afavorir la propagació del virus per contacte amb fauna salvatge. Segons Agricultura, es podrà sancionar l’incompliment de la prohibició. Uns 700 efectius entre mossos i polis locals vigilaran accessos al medi natural.
Estan afectats el Parc de Collserola, Sant Llorenç de Munt i Obac, entre d'altres.
Canvi de nomenclatura i recomanacions sanitàries
Seguint les indicacions del Ministeri d’Agricultura i de la Unió Europea, la Generalitat ha unificat la classificació territorial i considera tota la zona de 20 km com a infectada. Aquest canvi no respon a un empitjorament del brot, sinó a un ajust tècnic de terminologia per equiparar-se als estàndards europeus. D'aquesta manera, els municipis d'alt risc són 12 municipis i es troben entre la zona zero i 6 km.
Els 79 municipis restants es troben en baix risc i se situen en un radi d'entre 6 i 20 km.
A l’espera que la resolució es publiqui oficialment al BOG, Agricultura planteja recomanacions de desinfecció per als accessos a negocis —com restaurants o centres hípics—, així com per als veïns de zones forestals. Tot i això, no serà obligatori disposar de punts de neteja per a vehicles o calçat.
Activitats permeses dins del perímetre
Malgrat la restricció ambiental, es garanteix l’accés a habitatges i activitats econòmiques, i es manté l’activitat lectiva als centres educatius situats en els primers 6 quilòmetres de radi, com és el cas de la UAB.
Desaconsellen la caça
Els veterinaris de la Unió Europea de visita i control de les mesures preses els darrers dies a Catalunya per la crisi que han vingut avalen les mesures preses i desaconsellen la cacera de porcs senglars.
A partir d'ara, el més urgent i fonamental és no fer res erroni. No molestar als senglars i deixar-los morir en pau. Calculen que moriran el 95% i el més important és que no fugin anessin de les zones delimitades.
Agricultura no descarta l'origen del virus en un laboratori
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no descarta que el brot de pesta porcina africana hagi sortit d'un laboratori. També ha recordat que els protocols d'actuació es mantenen i ha demanat a la ciutadania que no accedeixi al medi natural en els 91 municipis afectats.
A més, ha explicat que els Mossos tenen preparades les actes per sancionar aquells que incompleixin de manera reiterada les restriccions.
“🔴 Agricultura investiga si l’origen de la pesta porcina podria ser un laboratori.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 5, 2025
🗣️ @oscarordeig: “Obrim expedient informatiu i prendrem mesures urgents”.
👉 Protocols sense canvis, però es demana prudència a la ciutadania | @RTVECatalunya pic.twitter.com/izgpo3wUPb“