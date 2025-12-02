Barcelona activa l'Operació Fred per atendre persones sense llar
- L'Ajuntament activa el dispositiu hivernal per protegir les persones sense llar durant els mesos més freds
- El CANE obre 100 places per garantir allotjament i atenció bàsica
L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimarts, 2 de desembre, l'operació Fred en fase preventiva, el dispositiu municipal destinat a atendre les persones sense llar durant els mesos més freds de l'any i garantir espais d'acollida amb serveis bàsics, atenció social i sanitària.
Aquesta fase preventiva —que s'activa cada hivern fins al març— comporta l'obertura programada del Centre d'Acolliment Nocturn d'Emergències (CANE), situat al carrer Ramon Turró 161-167, al Poblenou.
El centre ofereix 100 places (74 per a homes i 26 per a dones), amb inscripció prèvia, i proporciona allotjament, dutxa, sopar i esmorzar, així com atenció social i servei d'infermeria si cal.
Les tres fases de l'Operació Fred
- Preventiva: s'activa quan es preveuen temperatures nocturnes per sota dels 5 °C.
- Alerta: s’activa si el Servei Meteorològic de Catalunya preveu una baixada generalitzada a 0 °C o si el Pla Municipal de Neu i Gel entra en fase d'alerta a tota la ciutat.
- Emergència: es declara quan el Pla Municipal de Neu i Gel passa a fase d’emergència a tota la ciutat.
Balanç del 2024
L'hivern passat no es van activar les fases d'alerta ni emergència, però el CANE va estar obert 115 dies, del 13 de desembre al 28 de març.
Es van atendre 788 persones, un 7% més que l'any anterior:
- 83,36% homes
- 17,64% dones
El centre va registrar 10.943 pernoctacions, amb una ocupació mitjana del 96,8%. El 60% de les persones ateses tenia menys de 40 anys, i només un 8% superava els 60.