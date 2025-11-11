Enlaces accesibilidad
Estan preparats els joves de 16 anys per votar?

  • El Síndic de Greuges defensa reconèixer progressivament l’autonomia dels adolescents
  • Proposen ampliar l'educació obligatòria fins als 18 anys
Un jove de 16 anys vota en unes eleccions a Bremen, Alemanya, en una imatge d'arxiu EFE/Ingo Wagner
Yael Carrasco
Yael Carrasco

Estan preparats els adolescents de 16 anys per col·locar-se davant d’una urna? Una pregunta que arriba en un moment en què sovint es diu que els joves estan més verds que mai a l'hora de fer front a les responsabilitats de la vida adulta. El Síndic de Greuges de Catalunya ha tornat a obrir el debat.

La síndica Esther Giménez-Salinas denuncia les incongruències legals que afecten els menors de 18 anys i reclama més coherència en el reconeixement dels seus drets i deures. “Tinc 16 anys, puc treballar i cotitzar, però no puc votar ni obrir un compte bancari”, ha exemplificat.

Assegura que, amb 16 anys, ja tenen un punt de maduresa i, per tant, capacitat per entendre les conseqüències dels seus actes i prendre decisions informades.

La proposta no busca rebaixar la majoria d’edat en tots els àmbits, sinó reconèixer de manera progressiva l’autonomia i la participació dels joves en qüestions que els afecten directament, com la política, l’educació o l’economia personal.

El Síndic de Greuges proposa replantejar l'edat per votar | Marga Esparza
Una infància més escoltada

L’informe també denuncia que les polítiques públiques continuen sense tenir prou en compte la veu dels infants, fins i tot quan són ells els principals destinataris. Sovint les decisions es prenen amb el focus posat en els adults i s'ignoren les necessitats reals dels més petits.

Per això, el síndic proposa prioritzar les famílies amb fills en l’accés a prestacions socials, habitatge o salut, i crear una ajuda específica per garantir un nivell de vida mínim a totes les llars amb menors.

A més a més, reclama assegurar el dret dels infants a ser escoltats, també abans dels 12 anys, tant a l’escola com en procediments judicials o situacions familiars com separacions o divorcis.

Educació obligatòria fins als 18

En l’àmbit educatiu, la Sindicatura aposta per fer obligatòria l’escolarització fins als 18 anys, una mesura que busca reduir l’abandonament escolar prematur i garantir itineraris formatius per a tots els joves.

L’informe adverteix, però, que el sistema actual encara presenta mancança de places en la formació professional i en els programes destinats a alumnes que no han obtingut el títol d’ESO.

Compte enrere per reduir l’abandonament escolar: Educació vol reduir-lo al 9%
El síndic també proposa universalitzar el lleure educatiu amb ajuts públics per facilitar-ne l’accés, especialment a les famílies amb menys recursos, i ampliar l’oferta d’educació infantil per assegurar la igualtat d’oportunitats des de la primera infància.

