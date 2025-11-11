Estan preparats els joves de 16 anys per votar?
- El Síndic de Greuges defensa reconèixer progressivament l’autonomia dels adolescents
- Proposen ampliar l'educació obligatòria fins als 18 anys
Estan preparats els adolescents de 16 anys per col·locar-se davant d’una urna? Una pregunta que arriba en un moment en què sovint es diu que els joves estan més verds que mai a l'hora de fer front a les responsabilitats de la vida adulta. El Síndic de Greuges de Catalunya ha tornat a obrir el debat.
La síndica Esther Giménez-Salinas denuncia les incongruències legals que afecten els menors de 18 anys i reclama més coherència en el reconeixement dels seus drets i deures. “Tinc 16 anys, puc treballar i cotitzar, però no puc votar ni obrir un compte bancari”, ha exemplificat.
“📚 El @sindicdegreuges planteja ampliar l'escolarització obligatòria fins als 18 anys i rebaixar l'edat per poder votar | @RTVECatalunya pic.twitter.com/lPJfv6ED2A“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 11, 2025
Assegura que, amb 16 anys, ja tenen un punt de maduresa i, per tant, capacitat per entendre les conseqüències dels seus actes i prendre decisions informades.
La proposta no busca rebaixar la majoria d’edat en tots els àmbits, sinó reconèixer de manera progressiva l’autonomia i la participació dels joves en qüestions que els afecten directament, com la política, l’educació o l’economia personal.
Una infància més escoltada
L’informe també denuncia que les polítiques públiques continuen sense tenir prou en compte la veu dels infants, fins i tot quan són ells els principals destinataris. Sovint les decisions es prenen amb el focus posat en els adults i s'ignoren les necessitats reals dels més petits.
Per això, el síndic proposa prioritzar les famílies amb fills en l’accés a prestacions socials, habitatge o salut, i crear una ajuda específica per garantir un nivell de vida mínim a totes les llars amb menors.
A més a més, reclama assegurar el dret dels infants a ser escoltats, també abans dels 12 anys, tant a l’escola com en procediments judicials o situacions familiars com separacions o divorcis.
Educació obligatòria fins als 18
En l’àmbit educatiu, la Sindicatura aposta per fer obligatòria l’escolarització fins als 18 anys, una mesura que busca reduir l’abandonament escolar prematur i garantir itineraris formatius per a tots els joves.
L’informe adverteix, però, que el sistema actual encara presenta mancança de places en la formació professional i en els programes destinats a alumnes que no han obtingut el títol d’ESO.
El síndic també proposa universalitzar el lleure educatiu amb ajuts públics per facilitar-ne l’accés, especialment a les famílies amb menys recursos, i ampliar l’oferta d’educació infantil per assegurar la igualtat d’oportunitats des de la primera infància.