La Creu Roja acompanya més de 100.000 persones cap a la feina
- El Pla d'Ocupació de la Creu Roja Catalunya celebra 25 anys acompanyant persones vulnerables cap a la inserció laboral
- Prop de 45.000 persones han rebut formació i l'acompanyament ha permès 21.647 contractes
La Creu Roja Catalunya celebra el 25è aniversari del seu Pla d’Ocupació, un programa que ha esdevingut referent en la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. Des de la seva creació, ha donat suport a 106.881 persones que buscaven una oportunitat per accedir al mercat laboral.
D’aquestes, 45.000 han rebut formació per millorar les seves competències laborals, i gairebé 22.000 han aconseguit un contracte gràcies a la col·laboració de 6.000 empreses compromeses amb la inclusió.
25 anys ajudant a buscar feina
Un pla que ha fet possibles històries com la de Mari Carme Espinosa, que va transformar la seva vida gràcies als cursos de formació de Creu Roja, i que exemplifiquen l’impacte real del programa.
Segons Antonia Giménez, directora d’ocupació, el perfil de les persones beneficiàries és molt divers: dones, joves, grans, migrants o persones afectades per la bretxa digital. A l'altra banda, hi ha empreses com Caprabo, amb tècniques com Verónica Vinagre, que són clau per fer realitat aquesta inserció laboral | Informa: Marga Esparza
El programa ha comptat amb la col·laboració activa de 5.917 empreses, amb les quals s’han establert 9.481 aliances. Aquestes empreses han participat en accions de formació, assessorament, pràctiques, selecció i contractació, contribuint a fer realitat la inclusió laboral de milers de persones.
El Pla d’Ocupació de Creu Roja ha demostrat que la cooperació entre entitats socials i empreses és fonamental per construir una societat més equitativa i inclusiva, on tothom tingui l’oportunitat de desenvolupar el seu potencial i accedir a una feina digna.