Así se hace el auténtico bacalao de Valderas

A muchos les sorprende, pero el bacalao en es la receta más recomendada cuando visitas Valderas, en León. Un municipio con una población alrededor de los 1.500 habitantes, pero famosa por su bacalao. En este reportaje, el bacalao llega desde Islandia directo al Restaurante Casa Zoilo para hacerse con todo el protagonismo, y lo mejor es que la receta solo necesita unos pocos ingredientes. ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Prestad atención a esta deliciosa elaboración!

Bacalao al estilo Valderas Bacalao al estilo Valderas Ingredientes Preparación Una cabeza de ajos

Pimentón dulce

Dos lomitos de bacalao

Aceite de oliva virgen extra Cocer los dos lomitos de bacalao en abundante agua hasta que hierva. En una sartén pica los ajos en láminas y deja que se cocinen en el aceite de oliva virgen extra. Saca el bacalao de la olla e introdúcelo en una sartén con aceite de oliva virgen extra. Añade un par de cucharadas de pimentón dulce y los ajos laminados. Deja que se cocine durante unos minutos para que todo se fusione, ¡y listo!