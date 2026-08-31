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Recetas de TVE

Así se hace el auténtico bacalao de Valderas

  • Aprende a hacer esta receta típica de Valderas, León
  • No te pierdas Aquí la Tierra de domingo a viernes a las 20:25h en La 1
Para todos los públicos Así se hace el auténtico bacalao de Valderas - Aquí la Tierra | Ver
Así se hace el auténtico bacalao de Valderas
Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

A muchos les sorprende, pero el bacalao en es la receta más recomendada cuando visitas Valderas, en León. Un municipio con una población alrededor de los 1.500 habitantes, pero famosa por su bacalao. En este reportaje, el bacalao llega desde Islandia directo al Restaurante Casa Zoilo para hacerse con todo el protagonismo, y lo mejor es que la receta solo necesita unos pocos ingredientes. ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Prestad atención a esta deliciosa elaboración!

Bacalao al estilo ValderasBacalao al estilo Valderas
Ingredientes Preparación
  • Una cabeza de ajos
  • Pimentón dulce
  • Dos lomitos de bacalao
  • Aceite de oliva virgen extra
  1. Cocer los dos lomitos de bacalao en abundante agua hasta que hierva.
  2. En una sartén pica los ajos en láminas y deja que se cocinen en el aceite de oliva virgen extra.
  3. Saca el bacalao de la olla e introdúcelo en una sartén con aceite de oliva virgen extra.
  4. Añade un par de cucharadas de pimentón dulce y los ajos laminados.
  5. Deja que se cocine durante unos minutos para que todo se fusione, ¡y listo!

Aprende con Aquí la Tierra

Si quieres aprender nuevas recetas, formas de cultivar tus propias frutas o, incluso, dónde ver el próximo eclipse del 12 de agosto, no te pierdas Aquí la Tierra. Jacob Petrus y Marc Santandreu te esperan de domingo a viernes a las 20:25h en La 1 y RTVE Play para hablar de actualidad, medioambiente, agricultura, ganadería, gastronomía… ¡y mucho más!

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