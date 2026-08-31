Así se hace el auténtico bacalao de Valderas
- Aprende a hacer esta receta típica de Valderas, León
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A muchos les sorprende, pero el bacalao en es la receta más recomendada cuando visitas Valderas, en León. Un municipio con una población alrededor de los 1.500 habitantes, pero famosa por su bacalao. En este reportaje, el bacalao llega desde Islandia directo al Restaurante Casa Zoilo para hacerse con todo el protagonismo, y lo mejor es que la receta solo necesita unos pocos ingredientes. ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Prestad atención a esta deliciosa elaboración!
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Aprende con Aquí la Tierra
Si quieres aprender nuevas recetas, formas de cultivar tus propias frutas o, incluso, dónde ver el próximo eclipse del 12 de agosto, no te pierdas Aquí la Tierra. Jacob Petrus y Marc Santandreu te esperan de domingo a viernes a las 20:25h en La 1 y RTVE Play para hablar de actualidad, medioambiente, agricultura, ganadería, gastronomía… ¡y mucho más!