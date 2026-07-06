Descubre estos tartares para el verano sin atún o ternera

El chef Sergio Fernández ha estrenado sección en la nueva etapa de Aquí la Tierra. El conocido chef ha sorprendido con unas recetas de temporada sustituyendo algunos de los ingredientes clásicos por alternativas saludables y refrescantes para el verano.

Reinventando el tartar Sergio ha ofrecido tres opciones de tartar que poco o nada tienen que ver con los clásicos que conocemos. En tan solo unos minutos, el chef ha preparado una opción con aguacate y remolacha, aliñado y con unas semillas de sésamo para reforzar su sabor. La segunda opción incluye albaricoque y salmón ahumado, una mezcla de dulce y salado que combina muy bien y que se remata con una salsa de mango y un toquecito de verde. La última opción es, quizás, la más original, ya que tiene como protagonistas a las judías verdes. El chef ha dicho que es una reinterpretación de los guisos de invierno y consiste en emplatar unos daditos de judías verdes sobre una crema suave de patata en frío, acompañada también de un huevo escalfado. ¡Una delicia! Aquí la Tierra Recetas fresquitas para el verano de Sergio Fernández Ver ahora

Judías de tradición Sergio se ha trasladado a San Bernardo, en Valbuena de Duero, para visitar un monasterio cuya huerta mantiene una tradición de cultivo desde el siglo XII. De este entorno destaca especialmente la judía verde, ofreciendo claves para identificar el mejor producto. La ternura y la frescura se miden por su rigidez. Si está rígida y se mantiene recta, está fresca todavía. Y, en cuanto a ternura, una judía tendrá menos hebras cuanto menos grano sea visible.