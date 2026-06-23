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Receta de mel i mató con helado de leche de oveja de Camilla en MasterChef 14

  • El postre que Camilla presentó en el gran duelo final de MasterChef 14
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Receta de mel i mató con helado de leche de oveja de Camilla en MasterChef 14
Receta de mel i mató con helado de leche de oveja de Camilla en MasterChef 14 RTVE Play
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Para el gran duelo de MasterChef 14, Camilla elaboró un menú basado en las ciudades y países que la vieron crecer y dedicó todos los platos a su familia. Como postre, elaboró esta receta catalana de mel i mató pero con su propio toque. Una puesta arriesgada pero que triunfó. Aquí te dejamos todos los detalles.

Receta de mel i mató con helado de leche de oveja de Camilla en MasterChef 14Receta de mel i mató con helado de leche de oveja de Camilla en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para las nueces fritas:
  • 50 g de agua
  • 50 g de azúcar
  • 125 g de nueces pecanas
  • 120 g de ganache de queso mató
  • 140 g de chocolate blanco
  • 500 ml de nata
  • 67 ml de leche de cabra
  • 120 g de queso mató
  • 10 g de gelatina
  • Para el helado de leche de oveja:
  • 500 g de leche de oveja
  • 4 g de procrema
  • 30 g de dextrosa
  • 30 g de glucosa en polvo
  • 6 g de glicerina
  • 40 g de azúcar
  • Para el praliné de avellanas:
  • 400 g de avellanas
  • 2 g de sal
  • Para el aire de yogur de romero:
  • 500 g de leche
  • 8 g de lecitina de soja
  • 3 g de sucro
  • 3 ramas de romero
  • 10 g de yopol
  • Para el crujiente:
  • 34 g de clara
  • 34 g de azúcar glass
  • 34 g de harina
  • 34 g de mantequilla
  • Otros:
  • Romero
  • Miel
  • Queso mató
  • Flores blancas de crisantemo
  1. Para las nueces fritas:
  2. Cocinar las nueces en el almíbar durante 8 minutos.
  3. Colar y freír las nueces en aceite de girasol.
  4. Para la ganache de queso mató:
  5. Hidratar la gelatina, levantar la nata y agregar la nata al chocolate.
  6. Triturar para homogeneizar, agregar el queso mató y triturar.
  7. Agregar la gelatina y enfriar en abatidor.
  8. Una vez frío, montar con varilla y reservar.
  9. Para el helado de leche de oveja:
  10. Levantar la leche con todos los ingredientes excepto el flaxiber.
  11. Enfriar en una bandeja en abatidor.
  12. Una vez frío, agregar el flaxiber. Congelar.
  13. Para el praliné de avellanas:
  14. Triturar las avellanas en un robot a velocidad media-alta hasta hacer una pasta.
  15. Agregar un poco de sal.
  16. Una vez fino, meter en manga y reservar.
  17. Para el aire de romero:
  18. En un cazo, agregar todos los ingredientes y triturar.
  19. Mover con varilla hasta llegar a 80ºC.
  20. Luego triturar, colar y reservar.
  21. Para el crujiente:
  22. Agregar los ingredientes al robot de cocina hasta hacer una masa.
  23. Rellenar el molde con la masa y cocinar en horno a 200ºC durante 5 minutos. Sacar y reservar.
  24. Emplatar
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