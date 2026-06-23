Receta de mel i mató con helado de leche de oveja de Camilla en MasterChef 14

Para las nueces fritas:

50 g de agua

50 g de azúcar

125 g de nueces pecanas

120 g de ganache de queso mató

140 g de chocolate blanco

500 ml de nata

67 ml de leche de cabra

120 g de queso mató

10 g de gelatina

Para el helado de leche de oveja:

500 g de leche de oveja

4 g de procrema

30 g de dextrosa

30 g de glucosa en polvo

6 g de glicerina

40 g de azúcar

Para el praliné de avellanas:

400 g de avellanas

2 g de sal

Para el aire de yogur de romero:

500 g de leche

8 g de lecitina de soja

3 g de sucro

3 ramas de romero

10 g de yopol

Para el crujiente:

34 g de clara

34 g de azúcar glass

34 g de harina

34 g de mantequilla

Otros:

Romero

Miel

Queso mató

Flores blancas de crisantemo

Para las nueces fritas: Cocinar las nueces en el almíbar durante 8 minutos. Colar y freír las nueces en aceite de girasol. Para la ganache de queso mató: Hidratar la gelatina, levantar la nata y agregar la nata al chocolate. Triturar para homogeneizar, agregar el queso mató y triturar. Agregar la gelatina y enfriar en abatidor. Una vez frío, montar con varilla y reservar. Para el helado de leche de oveja: Levantar la leche con todos los ingredientes excepto el flaxiber. Enfriar en una bandeja en abatidor. Una vez frío, agregar el flaxiber. Congelar. Para el praliné de avellanas: Triturar las avellanas en un robot a velocidad media-alta hasta hacer una pasta. Agregar un poco de sal. Una vez fino, meter en manga y reservar. Para el aire de romero: En un cazo, agregar todos los ingredientes y triturar. Mover con varilla hasta llegar a 80ºC. Luego triturar, colar y reservar. Para el crujiente: Agregar los ingredientes al robot de cocina hasta hacer una masa. Rellenar el molde con la masa y cocinar en horno a 200ºC durante 5 minutos. Sacar y reservar. Emplatar