Receta de mel i mató con helado de leche de oveja de Camilla en MasterChef 14

Para el gran duelo de MasterChef 14, Camilla elaboró un menú basado en las ciudades y países que la vieron crecer y dedicó todos los platos a su familia. Como postre, elaboró esta receta catalana de mel i mató pero con su propio toque. Una puesta arriesgada pero que triunfó. Aquí te dejamos todos los detalles.
Receta de mel i mató con helado de leche de oveja de Camilla en MasterChef 14Receta de mel i mató con helado de leche de oveja de Camilla en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para las nueces fritas:
- 50 g de agua
- 50 g de azúcar
- 125 g de nueces pecanas
- 120 g de ganache de queso mató
- 140 g de chocolate blanco
- 500 ml de nata
- 67 ml de leche de cabra
- 120 g de queso mató
- 10 g de gelatina
- Para el helado de leche de oveja:
- 500 g de leche de oveja
- 4 g de procrema
- 30 g de dextrosa
- 30 g de glucosa en polvo
- 6 g de glicerina
- 40 g de azúcar
- Para el praliné de avellanas:
- 400 g de avellanas
- 2 g de sal
- Para el aire de yogur de romero:
- 500 g de leche
- 8 g de lecitina de soja
- 3 g de sucro
- 3 ramas de romero
- 10 g de yopol
- Para el crujiente:
- 34 g de clara
- 34 g de azúcar glass
- 34 g de harina
- 34 g de mantequilla
- Otros:
- Romero
- Miel
- Queso mató
- Flores blancas de crisantemo
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- Para las nueces fritas:
- Cocinar las nueces en el almíbar durante 8 minutos.
- Colar y freír las nueces en aceite de girasol.
- Para la ganache de queso mató:
- Hidratar la gelatina, levantar la nata y agregar la nata al chocolate.
- Triturar para homogeneizar, agregar el queso mató y triturar.
- Agregar la gelatina y enfriar en abatidor.
- Una vez frío, montar con varilla y reservar.
- Para el helado de leche de oveja:
- Levantar la leche con todos los ingredientes excepto el flaxiber.
- Enfriar en una bandeja en abatidor.
- Una vez frío, agregar el flaxiber. Congelar.
- Para el praliné de avellanas:
- Triturar las avellanas en un robot a velocidad media-alta hasta hacer una pasta.
- Agregar un poco de sal.
- Una vez fino, meter en manga y reservar.
- Para el aire de romero:
- En un cazo, agregar todos los ingredientes y triturar.
- Mover con varilla hasta llegar a 80ºC.
- Luego triturar, colar y reservar.
- Para el crujiente:
- Agregar los ingredientes al robot de cocina hasta hacer una masa.
- Rellenar el molde con la masa y cocinar en horno a 200ºC durante 5 minutos. Sacar y reservar.
- Emplatar