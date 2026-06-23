Receta de guisat de peix con aceites de limón y clorofila y crujiente de arroz de Camilla en MasterChef 14

Para el guisat de peix:

2 cebolletas

3 dientes de ajo

1 pimiento verde

Azafrán

400 g de tomate concentrado

10 g de pimentón

1 litro de caldo de pescado

Pescados de roca

Hoja de laurel

1 mero

Gelcrem frío

Para el caldo salmorra aliñado:

250 ml del caldo anterior

140 ml de zumo de limón

3 ajos

20 g de cebolleta

Xantana

25 g de apio

150 g de aceite de girasol

30 g de jalapeño encurtido

Glutamato

Para el crujiente de arroz:

100 g de arroz bomba

500 g de caldo de guiso de peix

100 g de almidón de patata

Agua (la que admita el almidón)

Para el aceite de limón:

Carcasas de 4 limones

Para el aceite de clorofila:

Agua

Bicarbonato

200 g de aceite de girasol

100 g de perejil fresco

Para el aire alimonado:

5 dientes de ajo

100 ml de agua

200 g de leche

Ralladura de dos limones

8 g de lecitina de soja

3 g de sucro

Para la patata aliñada:

2 patatas

Sal

Vinagre de Jerez

Aceite de oliva virgen extra

1 manojo de perejil

1 cebolla roja

Para el pescado sashimi:

Medio lomo de mero

Zumo de limón

Pimienta negra

Otros:

Brotes verdes

Para el guisat de peix: Limpiar el mero y reservar el lomo central. Luego cortar en trozos irregulares y reservar. Hacer un sofrito con la cebolla, pimiento verde, ajo, azafrán, tomate, espinas de pescado, salmonetes, trozos de mero, vino blanco y caldo de pescado. Cocinar 10 minutos, colar y enfriar. Reservar una parte con un poco de gelcrem frío para colocar en el último momento. Para el caldo samorra aliñado: En una jarra, agregar parte del caldo, el zumo de limón, el jalapeño y el ajo sin germen. Triturar todo, poner a punto de sal, añadir la xantana, colar y reservar. Para el crujiente de arroz: Cocer en una olla el arroz con los caldos 25 minutos. Colar y reservar. Hacer una mezcla de almidón de patata y agua. Agregar a la slimer y cocinar hasta que esté el crujiente. Para el aceite de limón: Pelar dos limones con pelador sin quitar parte blanca. Meter en bolsa de vacío el aceite y la piel de limón. Cocinar 10 minutos y luego triturar y colar por chino y estameña. Reservar en frío. Para el aceite de clorofila: Blanquear 30 segundos el perejil en agua hirviendo con un poco de bicarbonato. Colar, triturar con el aceite de girasol a máxima potencia en robot de cocina. Colar por chino y estameña y reservar en biberón. Para el mero: Cortar el lomo de mero en trozos planos. Aliñarlos con pimienta negra recién molida y aceite de limón. Para el aire alimonado: En un cazo, agregar todos los ingredientes y cocinar hasta 80ºC. Colar y reservar en una jarra. Para la patata aliñada: Pelar la patata, troquelar con sacabocados y cocinar en agua con un poco de sal. Luego, escurrir, agregar el vinagre de Jerez, la cebolleta en juliana, sal y aceite de oliva. Remover. Para el sashimi: Cortar láminas del mero tipo sashimi. Agregar un poco de limón para que se cure, un poco de aceite de oliva y quemar con soplete. Agregar pimienta negra y reservar en cámara. Emplatar.