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Receta de guisat de peix con aceites de limón y clorofila y crujiente de arroz de Camilla en MasterChef 14

  • El entrante que Camilla presentó en el gran duelo final de MasterChef 14
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Receta de guisat de peix con aceites de limón y clorofila y crujiente de arroz de Camilla en MasterChef 14
Receta de guisat de peix con aceites de limón y clorofila y crujiente de arroz de Camilla en MasterChef 14 RTVE Play
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Para el gran duelo de MasterChef 14, Camilla elaboró un menú basado en las ciudades y países que la vieron crecer y dedicó todos los platos a su familia. Como entrante, elaboró esta receta inspirada en Ibiza: guisat de peix con aceites de limón y clorofila y crujiente de arroz. Una puesta arriesgada pero que triunfó. Aquí te dejamos todos los detalles.

Receta de guisat de peix con aceites de limón y clorofila y crujiente de arroz de Camilla en MasterChef 14Receta de guisat de peix con aceites de limón y clorofila y crujiente de arroz de Camilla en MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el guisat de peix:
  • 2 cebolletas
  • 3 dientes de ajo
  • 1 pimiento verde
  • Azafrán
  • 400 g de tomate concentrado
  • 10 g de pimentón
  • 1 litro de caldo de pescado
  • Pescados de roca
  • Hoja de laurel
  • 1 mero
  • Gelcrem frío
  • Para el caldo salmorra aliñado:
  • 250 ml del caldo anterior
  • 140 ml de zumo de limón
  • 3 ajos
  • 20 g de cebolleta
  • Xantana
  • 25 g de apio
  • 150 g de aceite de girasol
  • 30 g de jalapeño encurtido
  • Glutamato
  • Para el crujiente de arroz:
  • 100 g de arroz bomba
  • 500 g de caldo de guiso de peix
  • 100 g de almidón de patata
  • Agua (la que admita el almidón)
  • Para el aceite de limón:
  • Carcasas de 4 limones
  • Para el aceite de clorofila:
  • Agua
  • Bicarbonato
  • 200 g de aceite de girasol
  • 100 g de perejil fresco
  • Para el aire alimonado:
  • 5 dientes de ajo
  • 100 ml de agua
  • 200 g de leche
  • Ralladura de dos limones
  • 8 g de lecitina de soja
  • 3 g de sucro
  • Para la patata aliñada:
  • 2 patatas
  • Sal
  • Vinagre de Jerez
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 1 manojo de perejil
  • 1 cebolla roja
  • Para el pescado sashimi:
  • Medio lomo de mero
  • Zumo de limón
  • Pimienta negra
  • Otros:
  • Brotes verdes
  1. Para el guisat de peix:
  2. Limpiar el mero y reservar el lomo central. Luego cortar en trozos irregulares y reservar.
  3. Hacer un sofrito con la cebolla, pimiento verde, ajo, azafrán, tomate, espinas de pescado, salmonetes, trozos de mero, vino blanco y caldo de pescado.
  4. Cocinar 10 minutos, colar y enfriar.
  5. Reservar una parte con un poco de gelcrem frío para colocar en el último momento.
  6. Para el caldo samorra aliñado:
  7. En una jarra, agregar parte del caldo, el zumo de limón, el jalapeño y el ajo sin germen.
  8. Triturar todo, poner a punto de sal, añadir la xantana, colar y reservar.
  9. Para el crujiente de arroz:
  10. Cocer en una olla el arroz con los caldos 25 minutos. Colar y reservar.
  11. Hacer una mezcla de almidón de patata y agua.
  12. Agregar a la slimer y cocinar hasta que esté el crujiente.
  13. Para el aceite de limón:
  14. Pelar dos limones con pelador sin quitar parte blanca.
  15. Meter en bolsa de vacío el aceite y la piel de limón.
  16. Cocinar 10 minutos y luego triturar y colar por chino y estameña. Reservar en frío.
  17. Para el aceite de clorofila:
  18. Blanquear 30 segundos el perejil en agua hirviendo con un poco de bicarbonato.
  19. Colar, triturar con el aceite de girasol a máxima potencia en robot de cocina.
  20. Colar por chino y estameña y reservar en biberón.
  21. Para el mero:
  22. Cortar el lomo de mero en trozos planos.
  23. Aliñarlos con pimienta negra recién molida y aceite de limón.
  24. Para el aire alimonado:
  25. En un cazo, agregar todos los ingredientes y cocinar hasta 80ºC.
  26. Colar y reservar en una jarra.
  27. Para la patata aliñada:
  28. Pelar la patata, troquelar con sacabocados y cocinar en agua con un poco de sal.
  29. Luego, escurrir, agregar el vinagre de Jerez, la cebolleta en juliana, sal y aceite de oliva. Remover.
  30. Para el sashimi:
  31. Cortar láminas del mero tipo sashimi.
  32. Agregar un poco de limón para que se cure, un poco de aceite de oliva y quemar con soplete.
  33. Agregar pimienta negra y reservar en cámara.
  34. Emplatar.
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