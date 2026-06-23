Receta de ñoquis rellenos de queso con crema de setas de Camilla en MasterChef 14

Para el gran duelo de MasterChef 14, Camilla elaboró un menú basado en las ciudades y países que la vieron crecer y dedicó todos los platos a su familia. Como principal, elaboró esta receta al más puro estilo italiano: ñoquis rellenos de queso con crema de setas. Una puesta arriesgada pero que triunfó. Aquí te dejamos todos los detalles.
Receta de ñoquis rellenos de queso con crema de setas de Camilla en MasterChef 14Receta de ñoquis rellenos de queso con crema de setas de Camilla en MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para la masa de ñoquis:
- 1 kilo de patatas rojas
- 300 g de harina de fuerza
- 3 yemas de huevo
- Harina semolina
- Mantequilla
- Para el relleno de los ñoquis:
- Ricota
- Parmesano
- Pimienta negra
- Para la salsa de parmesano:
- 500 ml de leche
- Trozos de parmesano
- Gelcrem frío
- Para el fondo de trompetas de la muerte:
- 30 g de setas trompetas de la muerte
- 700 ml de agua
- 60 ml de brandy
- 5 g de dashinomoto
- Para la corteza crujiente de parmesano:
- Trozos de corteza del parmesano
- Para la crema de setas:
- 1 cebolleta
- Aceite de oliva
- 3 dientes de ajo
- 250 g de setas boletus
- 400 ml de nata
- 100 ml de vino blanco
- Sal
- Pimienta
- Otros:
- Flores comestibles
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- Para los ñoquis:
- Cocinar las patatas cortadas en microondas en una tartera tapada con film hasta que estén tiernas.
- Sacar, pelar y pasar por una rejilla o pasapuré.
- Agregar la harina, las yemas, la sal y reservar.
- Estirar con un poco de semolina para dejar un grosor de 1 cm. Troquelar circularmente.
- Colocar un poco de ricota y parmesano y tapar con otro disco.
- Luego, troquelar de nuevo con un aro más pequeño formando una semiesfera.
- Cocinar en agua hirviendo hasta que flote. Luego sacar y marcar en mantequilla. Agregar sal y reservar.
- Para la salsa de parmesano:
- En un robot agregar el parmesano y triturar hasta hacer polvo.
- Levantar la leche y agregar el parmesano.
- Triturar, colar y espesar un poco con gelcrem frío.
- Para la crema de parmesano:
- Rallar en un recipiente el queso parmesano y mezclar con la crema de queso y reservar.
- Para el fondo reducido de trompetas de la muerte:
- Hidratar las trompetas de la muerte con los líquidos durante 5 minutos.
- Poner al fuego después y sazonar con un poco de sal.
- Agregar el dashinomoto y reservar tanto el caldo como las setas.
- Para la corteza crujiente de parmesano:
- Cortar en trozos la corteza del parmesano. Quitar la parte interna y dejar solo la corteza.
- Suflar en microondas 1 minuto a máxima potencia. Reservar.
- Para la crema de setas:
- Cortar en trozos la cebolleta y dorar en un cazo. Agregar el ajo y dorar de nuevo 1 minuto.
- Luego añadir el boletus cortado, dorar y agregar el vino blanco.
- Agregar la nata y cocinar 10 minutos.
- Triturar y poner a punto de sal. Reservar.
- Otros:
- Laminar un poco de trufa y hacer una juliana fina. Freír a fuego medio hasta que quede crujiente.
- Emplatar.