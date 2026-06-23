Receta de ñoquis rellenos de queso con crema de setas de Camilla en MasterChef 14

Para la masa de ñoquis:

1 kilo de patatas rojas

300 g de harina de fuerza

3 yemas de huevo

Harina semolina

Mantequilla

Para el relleno de los ñoquis:

Ricota

Parmesano

Pimienta negra

Para la salsa de parmesano:

500 ml de leche

Trozos de parmesano

Gelcrem frío

Para el fondo de trompetas de la muerte:

30 g de setas trompetas de la muerte

700 ml de agua

60 ml de brandy

5 g de dashinomoto

Para la corteza crujiente de parmesano:

Trozos de corteza del parmesano

Para la crema de setas:

1 cebolleta

Aceite de oliva

3 dientes de ajo

250 g de setas boletus

400 ml de nata

100 ml de vino blanco

Sal

Pimienta

Otros:

Flores comestibles

Para los ñoquis: Cocinar las patatas cortadas en microondas en una tartera tapada con film hasta que estén tiernas. Sacar, pelar y pasar por una rejilla o pasapuré. Agregar la harina, las yemas, la sal y reservar. Estirar con un poco de semolina para dejar un grosor de 1 cm. Troquelar circularmente. Colocar un poco de ricota y parmesano y tapar con otro disco. Luego, troquelar de nuevo con un aro más pequeño formando una semiesfera. Cocinar en agua hirviendo hasta que flote. Luego sacar y marcar en mantequilla. Agregar sal y reservar. Para la salsa de parmesano: En un robot agregar el parmesano y triturar hasta hacer polvo. Levantar la leche y agregar el parmesano. Triturar, colar y espesar un poco con gelcrem frío. Para la crema de parmesano: Rallar en un recipiente el queso parmesano y mezclar con la crema de queso y reservar. Para el fondo reducido de trompetas de la muerte: Hidratar las trompetas de la muerte con los líquidos durante 5 minutos. Poner al fuego después y sazonar con un poco de sal. Agregar el dashinomoto y reservar tanto el caldo como las setas. Para la corteza crujiente de parmesano: Cortar en trozos la corteza del parmesano. Quitar la parte interna y dejar solo la corteza. Suflar en microondas 1 minuto a máxima potencia. Reservar. Para la crema de setas: Cortar en trozos la cebolleta y dorar en un cazo. Agregar el ajo y dorar de nuevo 1 minuto. Luego añadir el boletus cortado, dorar y agregar el vino blanco. Agregar la nata y cocinar 10 minutos. Triturar y poner a punto de sal. Reservar. Otros: Laminar un poco de trufa y hacer una juliana fina. Freír a fuego medio hasta que quede crujiente. Emplatar.