'Malos tiempos en el Royale': el hotel que esconde un oscuro secreto con huéspedes que no son lo que dicen ser

Es elegante y con una atmósfera cautivadora: un cóctel que combina elementos de la novela negra de los años 30, el cine negro de los 40 y el Technicolor de los 60, con un toque de The Killing de Stanley Kubrick. Así describe The Variety la película, un coctel potente realizado con ingredientes no aptos para todos los gustos.

¿Quién es quién en el Royale? Jon Hamm es Laramie Seymour Sullivan, un vendedor con traje barato y el pelo engominado que lleva un maletín lleno de secretos. Dakota Johnson es Emily Summerspring, una joven arisca cargada con un rifle que huye de alguien malvado. Jeff Bridges es el padre Daniel Flynn, aunque bajo la sotana esconde un pasado criminal. Cynthia Erivo es Darlene Sweet, una cantante que deja en el grupo en el que hace coros para buscando su propio camino, o eso parece. Cailee Spaeny es Rose Summerspring, una huésped que no ha firmado en el libro de registro. Lewis Pullman es Milles Miller, el 'misterioso' gerente del hotel. Y Chris Hemsworth es Billy Lee, un personaje inclasificable, una mezcla entre Charles Manson y Jim Morrison. Cynthia Erivo y Dakota Johnson RTVE

¿Quién pudo estar en el Royale? Russell Crowe sonó para interpretar a Seymour Sullivan y Tom Holland rechazó el papel de Milles Miller. (Su parecido con Pullman agradó a los productores). Se pensó en Matthew McConaughey para el papel de Billy Lee y el personaje de Emily que se quedó Dakota Johnson se ofreció antes a Amber Heard , Emmy Rossum , Blake Lively y Rooney Mara. Pero el rumor más potente es que Beyoncé era la primera opción para Darlene, la cantante que interpreta magistralmente Cynthia Erivo. La actriz y cantante tiene una escena muy especial, cantando detrás de los espejos con trampa del hotel. La secuencia era compleja y Erivo tuvo que repetir veintisiete veces la canción 'Try a Little Tenderness'.

¿Quién está detrás de la película? Guionista de series como Buffy Cazavampiros y Lost, y de películas como World War Z y The martian, por la que le nominaron al Oscar; Además, director de The cabin in the woods y la serie The good place. Drew Goddard es guionista, director y productor de Malos tiempos en el Royale, por lo que el control sobre ella fue total. "Esta es mi segunda película con Chris Hemsworth. La primera fue The cabin in the woods, y mientras la rodábamos le anunciaron que le habían escogido para hacer Thor. Lo conozco a Chris desde que éramos muy pequeños. Ha sido muy gratificante verlo ascender al estrellato, porque es una persona encantadora y con mucho talento", dice Goddard, que solo tiene elogios para Cynthia Erivo. "Su personaje, Darlene Sweet, es una cantante de salón y hay algunas escenas en la película donde canta en vivo. Para mí era muy importante que no hiciéramos playback y quería a alguien que cantara bien de verdad, porque tenemos algunas canciones complicadas en la película y no quería hacer trampa. Cynthia había ganado un premio Tony por El color púrpura, llegó, cantó y derribó las paredes. Tiene un talento increíble. Su voz es espectacular". John Hamm, Lewis Pullman y Cynthia Erivo RTVE

¿Dónde está el Royale? La historia transcurre el 27 de enero de 1969 -por la referencia al discurso de Richard Nixon- en un hotel fantasmal del lago Tahoe, donde se rodaron escenas de El padrino II, X-Men 2 y 3 y la serie Bonanza. El edificio no existe como lo vemos en la película: el diseñador de producción, Martin Whist, tuvo que construir un edificio/decorado de 930 metros cuadrados en un enorme estudio de sonido. Los muebles y los elementos decorativos se diseñaron a medida. La particularidad del lugar es que está dividida en dos: una parte pertenece a California y otra parte a Nevada. Jeff Bridges y Cynthia Erivo RTVE

El hotel de 'sus' sueños La paleta de colores escogida para cada parte se escogió con meticulosidad: tonos cálidos como amarillos y naranjas para California, tonos fríos de azules y morados para Nevada. El color rojo se reservó para la línea limítrofe y el verde solo aparece al final. "Fue interesante poder diseñar mi propio hotel, y fue una gran colaboración con mi diseñador de producción de toda la vida, Martin Whist. El Royale se basa en una pregunta que nos hicimos: ¿Si pudiéramos diseñar el hotel de nuestros sueños, ¿Cómo sería? Es perfectamente simétrico, mitad en California, mitad en Nevada. Cada lado está inspirado en las características de su estado correspondiente. Adaptamos las habitaciones a los temas de los estados, y me encantan ambos. Ahora vivo en California y voy a Nevada a menudo, así que es una carta de amor a esos dos estados y a la diversión de tener un hotel que se extiende a ambos lados de la frontera. California representa la esperanza y la oportunidad para mí, así que es un lado mucho más vibrante y cálido", contaba Goddard a The Office.

La mitología del Royale Se dice que el Royale está inspirado en el mítico Cal Neva Resort, que abrió sus puertas en 1937 y fue el casino más grande de EE.UU. Bobby y John Kennedy eran clientes habituales, y se dice que JFK se alojaba allí con sus amantes y que los ricos y famosos de la época escogían este lugar por su red de túneles secretos, perfecta para pasar desapercibido o escapar de una redada policial. Marilyn Monroe y Fran Sinatra, con los otros miembros del Rat Pack, eran asiduos: Sinatra llegó a ser uno de sus dueños. El nombre de Cal Neva hace referencia a su situación, en el límite de Cal(ifornia) con Nev(ada). Cine internacional Cine - Malos tiempos en El Royale Siete desconocidos, un hotel en la frontera… y secretos explosivos. Con Jeff Bridges, Dakota Johnson y Chris Hemsworth, este thriller estilizado me... Ver película