El fútbol como signo de normalización del uso del gallego

El 1 de mayo de 1983 fue un día señalado para el idioma gallego: por primera vez, y de forma íntegra, se difundió por la radio un partido de fútbol en gallego. Qué mayor signo de normalización que su uso en un fenómeno que copa buena parte de las conversaciones cotidianas como es el fútbol.

El partido concreto fue el enfrentamiento del Real Valladolid contra el Real Club Celta de Vigo —que terminó ganando el equipo pucelano por 3 goles a 1— y Radio Nacional de España la emisora encargada de hacerlo. A los mandos de la retransmisión estuvo el periodista Juan Barro Hermida.

El partido tenía un especial significado, deportivamente hablando también, pues los gallegos se jugaban bajar a Segunda División si no eran capaces de conseguir algo positivo en el Nuevo Zorrilla, campo inaugurado apenas un año antes.

No se dieron bien las cosas para los celestes y finalmente el Celta descendió a Segunda División. Sin embargo, lo que sí quedó, como hemos señalado, como un hito en el devenir del idioma gallego fue la retransmisión del partido para toda Galicia, el primer encuentro de un equipo de fútbol de dicha comunidad que se retransmitía en su lengua vernácula.

A comienzos de los años 80 España aún empezaba a consolidar su democracia tras la dictadura y los años de la Transición. En ese marco histórico, las lenguas cooficiales comenzaban a recuperar presencia pública tras décadas de marginación.

En el ámbito futbolístico, la radio era el medio de masas dominante y con gran seguimiento ante la televisión, que apenas tenía oferta deportiva y aún menos para los equipos de menor implantación. Muchos aún recordamos a mucha gente —hombres mayoritariamente, en eso también hemos cambiado— escuchando el fútbol por la calle en los pequeños transistores de pilas.

En este contexto, Radio Nacional de España decidió emitir íntegramente en gallego este encuentro en lo que fue un gesto pionero de normalización lingüística. Según crónicas de la época, la propia emisora lo consideraba una experiencia "testimonial", con la intención de regularizar estas emisiones en el futuro.

Como no había una tradición consolidada del uso del gallego en el ámbito deportivo (apenas breves crónicas en radios locales) hubo que adaptar toda una terminología relacionada con el balompié. Así, para preparar la retransmisión, RNE trabajó previamente con el Instituto da Lingua Galega para crear un vocabulario futbolístico en gallego.

Si bien el resultado deportivo no fue el mejor para los intereses gallegos, no cabe duda que el resultado que RNE obtuvo con está transmisión alcanzó plenamente los objetivo sociales y culturales pretendidos. Obviamente, la retransmisión no fue un éxito mediático a nivel nacional, pero sí tuvo gran relevancia en Galicia pues sentó las bases para futuras citas deportivas: este partido fue el verdadero punto de partida de las retransmisiones deportivas modernas.Hoy, más de 40 años después, retransmitir deporte en gallego es algo normal pero entonces era casi una declaración político-cultural. Hemos querido recordar en este Día das Letras Galegas el largo camino que se ha tenido que recorrer.