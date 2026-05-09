El desamparo del campeón Urtain en 'Golondrinas', de Bernardo Atxaga
- El Premio Nacional de las Letras Españolas Bernardo Atxaga dedica una novela a su ídolo Urtain
- Golondrinas comienza en 1992 y se vertebra a través de tres hombres y tres momentos históricos
La nueva novela de Bernardo Atxaga, Golondrinas (Alfaguara/Pamiela), es una historia sobre la memoria y la culpa a través de varias décadas, con tres protagonistas cuyas vidas están marcadas por la violencia. La narración comienza en el verano de 1992, pocos días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Un hombre se arroja desde el balcón de un décimo piso en Madrid. El hombre tiene nombre y apodo: José Manuel Ibar Azpiazu, Urtain. Nació en Aizarnazábal (Guipúzcoa) en 1943 y fue un célebre boxeador que llegó a campeón de Europa de pesos pesados.
En el cementerio de Arroa Goia, una treintena de personas rodean la tumba en la que va a ser sepultado el que antes que boxeador fue levantador de piedras. Muchas cosas se dijeron de él cuando murió; que fue engañado, que lo asesoraron mal y perdió todo su dinero, que no pudo asumir el peso de una máscara pública que acabó devorando a la persona. Y ahí entra la ficción en Golondrinas. El trágico final de Urtain hace emerger un episodio del pasado —la muerte brutal de un buey en los alrededores de un molino cercano— que enlaza a varios personajes y deja una herida difícil de cerrar.
Un ídolo con pies de barro
Pasan 25 años. En 2017 el lector vuelve a ese mismo cementerio. Un grupo heterogéneo asiste al entierro de Guillermo, conocido como el Tirolés, el hombre que odiaba a Urtain, figura excesiva vinculada a la noche y a los márgenes. La intriga sobre la verdadera causa de su muerte revela un entorno social degradado. El molino, que fue suyo en los últimos años, parece guardar secretos: de nuevo el pasado irrumpe en el presente. Todavía habrá un tercer salto en el tiempo: en 2042, un círculo de personas rodea en Arroa Goia la tumba de Pedro, el artista que quería a Urtain y rescató el molino de la sordidez.
“Quería ir más allá de la típica historia de triunfo y caída“
Urtain gozó de una gran popularidad en España en su época de triunfos deportivos, sin más precedente que otro boxeador de su peso como fue Paulino Uzcudun. La radio, la televisión y la prensa le dedicaron multitud de entrevistas y perfiles. El director de cine Manuel Summers realizó un documental sobre su vida en el año 1969, titulado Urtain, el rey de la selva.. o así. «Quería ir más allá de la típica historia de triunfo y caída, que es la de la mayoría de boxeadores. Buscaba un sentido más profundo e invisible», explica Bernardo Atxaga en su entrevista a Página Dos.
Bernardo Atxaga (Asteasu, 1951) es considerado el máximo exponente de la narrativa vasca, y uno de los creadores de mayor hondura y originalidad en el panorama literario español. Su obra se consagró con Obabakoak (1988), Premio Nacional de Narrativa en 1989. En 2017 obtuvo el Premio Internacional LiberPress Literatura, en 2019 el Premio Nacional de las Letras Españolas, en 2021 el Premio Liber y en 2024 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. También es autor de poesía. Sus libros han sido adaptados al cine y al teatro, y traducidos a treinta y cinco lenguas. Es miembro de la Academia de la Lengua Vasca.