El desamparo del campeón Urtain en 'Golondrinas', de Bernardo Atxaga

La nueva novela de Bernardo Atxaga, Golondrinas (Alfaguara/Pamiela), es una historia sobre la memoria y la culpa a través de varias décadas, con tres protagonistas cuyas vidas están marcadas por la vio­lencia. La narración comienza en el verano de 1992, pocos días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Un hombre se arroja desde el balcón de un décimo piso en Madrid. El hombre tiene nombre y apodo: José Manuel Ibar Azpiazu, Urtain. Nació en Aizarnazábal (Guipúzcoa) en 1943 y fue un célebre boxeador que llegó a campeón de Europa de pesos pesados.

En el cementerio de Arroa Goia, una treintena de personas rodean la tumba en la que va a ser sepultado el que antes que boxeador fue levantador de piedras. Muchas cosas se dijeron de él cuando murió; que fue engañado, que lo asesoraron mal y perdió todo su dinero, que no pudo asumir el peso de una máscara pública que acabó devorando a la persona. Y ahí entra la ficción en Golondrinas. El trágico final de Urtain hace emerger un episodio del pasado —la muerte brutal de un buey en los alrededores de un molino cercano— que enlaza a varios personajes y deja una herida difícil de cerrar.