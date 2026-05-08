Fallece Rafael Taibo, figura imprescindible de la historia de Radio Clásica

Profesional emblemático de la radiodifusión española, Rafael Taibo ha fallecido a los 91 años de edad el pasado 5 de mayo, en Madrid. Locutor, narrador, actor de doblaje y comentarista, Taibo contribuyó significativamente a la divulgación de la música clásica a través de programas y transmisiones de conciertos a lo largo de la historia de Radio Clásica, de Radio Nacional de España.

Dotado de una voz prodigiosa con un timbre personal e inconfundible, Rafael Taibo desarrolló su potencial explorando múltiples registros estilísticos y ejerciendo distintas facetas comunicativas. Rafael Taibo acompañó durante décadas a la audiencia de Radio 2, hoy Radio Clásica, en diversos espacios y programas, impulsando especialmente la función del comentarista en la transmisión de conciertos. El eco de su voz alcanzó enorme popularidad mediática gracias a la presentación del tradicional Concierto de Año Nuevo desde Viena en Radio Clásica o prestando su voz en off en contenidos audiovisuales tan icónicos como la narración en español de Mundo submarino, la serie documental del naturalista francés Jaques Cousteau que se emitió durante varias temporadas en Televisión Española.

Desde los años 1960, su perfil versátil y polivalente se desarrolló en múltiples facetas durante décadas: la voz de Rafael Taibo está asociada a numerosos trabajos de publicidad, doblaje dramático en producciones cinematográficas, proyectos de ficción sonora, radionovelas, recitales poéticos y narraciones en obras del repertorio como Egmont, de Beethoven, Pedro y el lobo e Iván el terrible, de Prokofiev, así como participando en la presentación de proyectos didácticos tanto de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE como de diversas formaciones sinfónicas y agrupaciones musicales españolas.

Fotografia - TVE S.A.

La radio era para Rafael Taibo “un medio de comunicación brillante que descubre en cada oyente lo mejor que todos llevamos dentro” En una de las últimas entrevistas concedidas a Radio Nacional de España, Rafael Taibo conversó con Carles Mesa en el espacio Gente despierta que se emitió el 16 de febrero de 2016 con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Radio. Tras repasar sus vivencias personales a lo largo de una intensa carrera profesional, Rafael Taibo compartía sus recuerdos de la radio “un medio de comunicación brillante que descubría en cada oyente lo mejor que llevamos todos dentro prestando especial atención a la cultura, a la educación, a la ciencia y evidentemente, a la información también”. Y haciendo balance de su nutrida y polifacética trayectoria, Rafael Taibo apuntaba lo siguiente: “Pero de todo lo que he conocido profesionalmente, lo que más me ha interesado siempre ha sido la radio por la enorme capacidad que tiene para llegar a una inmensa audiencia y, al mismo tiempo, hacerlo de manera individualizada. Cuando hablas por un micrófono, en realidad estás hablándole a un oído”. La radio y la cultura vertebraron buena parte de la trayectoria profesional de Rafael Taibo desde sus inicios. Nacido en Ferrol, (La Coruña, 1935), Rafael Taibo se acercó a la música clásica a través del estudio del violín durante su infancia al tiempo que se apasionó con la radio escuchando Radio Nacional en La Coruña, así como las ondas internacionales que le llegaban desde la BBC, Radio France o La Pirenaica. Amante de la literatura, el arte, la música, el cine, el teatro y la cultura universal, Rafael Taibo compaginó su formación radiofónica en emisoras locales de Galicia con los estudios de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y la experimentación en distintos grupos de teatro. Se instaló en Madrid donde amplió sus horizontes profesionales en el cuadro de actores de la Cadena SER. En 1959, Taibo ingresó en Radio Nacional de España donde desarrolló buena parte de su carrera profesional en dos periodos distintos. Su compromiso cultural y social le llevaría en 1963 a presidir durante dieciocho años el Club de Amigos de la UNESCO en Madrid, un centro de oposición al régimen franquista, donde Rafael Taibo afrontó los desafíos de un contexto complejo.