Fallece Rafael Taibo, figura imprescindible de la historia de Radio Clásica
- El locutor y narrador Rafael Taibo, una de las voces más icónicas de la memoria radiofónica española, ha fallecido a los 91 años en Madrid
- Durante décadas fue uno de los profesionales emblemáticos de Radio Nacional de España, contribuyendo con su voz y talento a multitud de espacios radiofónicos incluyendo tanto ficción sonora como programas y transmisiones de conciertos en la antigua Radio 2, hoy Radio Clásica
- Desarrolló una enorme versatilidad y polivalencia diversificando su labor en radio, publicidad, cine y televisión a través de su intensa carrera profesional como locutor, narrador, comentarista y actor de doblaje
- El eco de su voz alcanzó enorme popularidad con hitos como la presentación del tradicional Concierto de Año Nuevo desde Viena en Radio Clásica o la voz en off en español de Mundo submarino, la serie documental de Jaques Cousteau que se emitió durante varias temporadas en Televisión Española
Profesional emblemático de la radiodifusión española, Rafael Taibo ha fallecido a los 91 años de edad el pasado 5 de mayo, en Madrid. Locutor, narrador, actor de doblaje y comentarista, Taibo contribuyó significativamente a la divulgación de la música clásica a través de programas y transmisiones de conciertos a lo largo de la historia de Radio Clásica, de Radio Nacional de España.
Dotado de una voz prodigiosa con un timbre personal e inconfundible, Rafael Taibo desarrolló su potencial explorando múltiples registros estilísticos y ejerciendo distintas facetas comunicativas. Rafael Taibo acompañó durante décadas a la audiencia de Radio 2, hoy Radio Clásica, en diversos espacios y programas, impulsando especialmente la función del comentarista en la transmisión de conciertos. El eco de su voz alcanzó enorme popularidad mediática gracias a la presentación del tradicional Concierto de Año Nuevo desde Viena en Radio Clásica o prestando su voz en off en contenidos audiovisuales tan icónicos como la narración en español de Mundo submarino, la serie documental del naturalista francés Jaques Cousteau que se emitió durante varias temporadas en Televisión Española.
Desde los años 1960, su perfil versátil y polivalente se desarrolló en múltiples facetas durante décadas: la voz de Rafael Taibo está asociada a numerosos trabajos de publicidad, doblaje dramático en producciones cinematográficas, proyectos de ficción sonora, radionovelas, recitales poéticos y narraciones en obras del repertorio como Egmont, de Beethoven, Pedro y el lobo e Iván el terrible, de Prokofiev, así como participando en la presentación de proyectos didácticos tanto de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE como de diversas formaciones sinfónicas y agrupaciones musicales españolas.
La radio era para Rafael Taibo “un medio de comunicación brillante que descubre en cada oyente lo mejor que todos llevamos dentro”
En una de las últimas entrevistas concedidas a Radio Nacional de España, Rafael Taibo conversó con Carles Mesa en el espacio Gente despierta que se emitió el 16 de febrero de 2016 con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Radio. Tras repasar sus vivencias personales a lo largo de una intensa carrera profesional, Rafael Taibo compartía sus recuerdos de la radio “un medio de comunicación brillante que descubría en cada oyente lo mejor que llevamos todos dentro prestando especial atención a la cultura, a la educación, a la ciencia y evidentemente, a la información también”. Y haciendo balance de su nutrida y polifacética trayectoria, Rafael Taibo apuntaba lo siguiente: “Pero de todo lo que he conocido profesionalmente, lo que más me ha interesado siempre ha sido la radio por la enorme capacidad que tiene para llegar a una inmensa audiencia y, al mismo tiempo, hacerlo de manera individualizada. Cuando hablas por un micrófono, en realidad estás hablándole a un oído”.
La radio y la cultura vertebraron buena parte de la trayectoria profesional de Rafael Taibo desde sus inicios. Nacido en Ferrol, (La Coruña, 1935), Rafael Taibo se acercó a la música clásica a través del estudio del violín durante su infancia al tiempo que se apasionó con la radio escuchando Radio Nacional en La Coruña, así como las ondas internacionales que le llegaban desde la BBC, Radio France o La Pirenaica.
Amante de la literatura, el arte, la música, el cine, el teatro y la cultura universal, Rafael Taibo compaginó su formación radiofónica en emisoras locales de Galicia con los estudios de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y la experimentación en distintos grupos de teatro. Se instaló en Madrid donde amplió sus horizontes profesionales en el cuadro de actores de la Cadena SER. En 1959, Taibo ingresó en Radio Nacional de España donde desarrolló buena parte de su carrera profesional en dos periodos distintos.
Su compromiso cultural y social le llevaría en 1963 a presidir durante dieciocho años el Club de Amigos de la UNESCO en Madrid, un centro de oposición al régimen franquista, donde Rafael Taibo afrontó los desafíos de un contexto complejo.
“Lo importante no es la voz, sino la cabeza que rige la voz”, Rafael Taibo
Tras la llegada de la democracia, Rafael Taibo pudo reincorporarse a Radio Nacional de España donde se convirtió en un profesional emblemático de Radio 2, hoy Radio Clásica, especializándose en la presentación de programas como locutor, colaborando en distintos espacios y potenciando la figura del comentarista en la transmisión de conciertos en directo.
La presencia habitual de Rafael Taibo en las cabinas de radio de los distintos auditorios y teatros se convirtió en una referencia dentro del panorama cultural de los años 1980 y 90. Su interés por contextualizar la música y otorgar un valor añadido a las transmisiones le llevaría a enriquecer los descansos de los conciertos con contenidos complementarios en lugar de devolver la señal a Prado del Rey durante los descansos como se solía hacer previamente.
Como locutor comentarista de conciertos, Rafael Taibo contribuyó a la difusión de las temporadas de las principales orquestas sinfónicas, instituciones y festivales con los que Radio Clásica colabora habitualmente, así como las transmisiones internacionales a través de la Unión Europea de Radiotelevisión (UER), destacando su notable desempeño anual en la presentación del tradicional Concierto de Año Nuevo que nos llega desde Viena, ocasión en la que Taibo acompañaba a la audiencia en un paseo imaginario por la ciudad aportando detalles de su historia cultural gracias a sus ilustrados comentarios ligados a la música.
En su interés por acercar la música clásica a las personas, tal y como apuntaba el propio Rafael Taibo (en la entrevista anteriormente citada concedida a Radio Nacional de España hace una década), él “se negaba a pensar que la música era algo aislado de todo lo demás” y por eso trató de ponerse al servicio del hecho cultural considerando que la música clásica era una realidad conectada con el contexto de la vida social, política y económica en el cual se inserta.
Rafael Taibo protagonizó un capítulo propio en la historia de la voz humana dentro de la radiodifusión española de la segunda mitad del siglo XX, al tiempo que trascendió el potencial estético de su timbre vocal tan personal al nutrir conscientemente su herramienta con un profundo conocimiento, contenido, criterio y compromiso intelectual. Taibo alumbró su propio estilo de narración sabiendo modular distintos registros desde la sobriedad informativa a la interpretación dramática, pasando por la solemnidad institucional y la evocación poética, honrando en todo momento, la elegancia del lenguaje oral ante el micrófono. A lo largo de su ejercicio profesional, Rafael Taibo puso en práctica una de sus consignas: “Lo importante no es la voz, sino la cabeza que rige la voz”, tal y como recordaba él mismo en la citada entrevista que pueden recuperar en los podcasts de Radio Nacional de España.
Desde la redacción de Radio Clásica enviamos nuestro sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Rafael Taibo, figura imprescindible en la historia de nuestra emisora. Pueden disfrutar del legado de Rafael Taibo en algunos documentos de Archivo de Radio Clásica como los siguientes: