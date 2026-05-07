Sílvia Pérez Cruz: "Compongo para sobrevivir"
- La cantante y compositora catalana ha presentado en Las mañanas de RNE su nuevo disco, Oral_Abisal
- Con canciones en español, catalán, portugués e inglés, en el álbum se explora la dualidad de la vida
La última metamorfosis de Sílvia Pérez Cruz ha tardado tres años en gestarse: el tiempo que separa la soledad íntima de la composición de la emoción compartida del concierto, una dualidad que, precisamente, vertebra su nuevo disco, Oral_Abisal, un trabajo que transita entre canciones en español, catalán, portugués e inglés.
"Oral es lo colectivo, lo conocido, la piel, lo cálido, la madera, y abisal son las profundidades, los otros tiempos, lo más onírico, otra mirada más hacia dentro, pero infinita", ha explicado la artista catalana en Las mañanas de RNE, donde ha reflexionado sobre el proceso creativo, en su caso cotidiano, sin atisbo de romanticismo: "Compongo para sobrevivir. Entiendo la vida haciendo canciones".
Su pulso creador no se ha detenido nunca, incluso cuando, hace 18 años, tuvo que adaptar su carrera musical a la maternidad en solitario. "Dormía muy poco y aprovechaba cada momentito —recuerda—. ¿Tenía una hora? Pues la lavadora, la comida, la teta o hacer una canción. De hecho, en esa época hice los arreglos más complejos".
La "revolución del cuidar"
La parte más luminosa del nuevo proyecto de Sílvia Pérez Cruz la encontramos en canciones como "Moreno", vinculada al concepto de lo oral y en la que la de Palafrugell nos invita a sumarnos a "la revolución del cuidar" —el acto de amar y sentirse amado— como la única vía de "salvación" posible en la actualidad.
En este sentido, la cantante y compositora apela a la asunción de la fragilidad para poder conectar con el otro. "Cuando tú te abres, cuando tú aceptas tu vulnerabilidad y te emocionas, permites que el que te escucha también se pueda ver a sí mismo", afirma sobre su propia experiencia en los escenarios. No en vano, en "Líquido", que pertenece a la vertiente más introspectiva del álbum, dice: "Canto la pena de todos / Y ahí me encuentro a mí".
Su sintonía artística con Rosalía
Su extraordinaria capacidad de conexión emocional sorprende incluso a compañeras de profesión como Rosalía, con la que ha colaborado en "La rumba del perdón", uno de los temas de LUX, junto a Estrella Morente.
Sílvia Pérez Cruz soñó con Rosalía mezclando una orquesta sinfónica con ecos de Morente y bajos electrónicos. Cuando le envió un audio para contárselo, Rosalía le contestó asombrada: "¡Pero Sílvia, no puede ser! Trabajo en eso desde hace meses. ¿Cómo puedes estar tan conectada?". Tiempo después la invitó a grabar la canción.
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La gira de presentación de Oral_Abisal pasará por España y Lisboa antes de saltar a Latinoamérica, con paradas en México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Tras este intenso periplo, Sílvia Pérez Cruz tiene previsto tomarse un descanso de cinco meses por primera vez en su vida profesional.