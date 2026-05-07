La última metamorfosis de Sílvia Pérez Cruz ha tardado tres años en gestarse: el tiempo que separa la soledad íntima de la composición de la emoción compartida del concierto, una dualidad que, precisamente, vertebra su nuevo disco, Oral_Abisal, un trabajo que transita entre canciones en español, catalán, portugués e inglés.

"Oral es lo colectivo, lo conocido, la piel, lo cálido, la madera, y abisal son las profundidades, los otros tiempos, lo más onírico, otra mirada más hacia dentro, pero infinita", ha explicado la artista catalana en Las mañanas de RNE, donde ha reflexionado sobre el proceso creativo, en su caso cotidiano, sin atisbo de romanticismo: "Compongo para sobrevivir. Entiendo la vida haciendo canciones".

26.00 min Las mañanas de RNE - La dualidad hecha música por Sílvia Pérez Cruz

Su pulso creador no se ha detenido nunca, incluso cuando, hace 18 años, tuvo que adaptar su carrera musical a la maternidad en solitario. "Dormía muy poco y aprovechaba cada momentito —recuerda—. ¿Tenía una hora? Pues la lavadora, la comida, la teta o hacer una canción. De hecho, en esa época hice los arreglos más complejos".

La "revolución del cuidar" La parte más luminosa del nuevo proyecto de Sílvia Pérez Cruz la encontramos en canciones como "Moreno", vinculada al concepto de lo oral y en la que la de Palafrugell nos invita a sumarnos a "la revolución del cuidar" —el acto de amar y sentirse amado— como la única vía de "salvación" posible en la actualidad. En este sentido, la cantante y compositora apela a la asunción de la fragilidad para poder conectar con el otro. "Cuando tú te abres, cuando tú aceptas tu vulnerabilidad y te emocionas, permites que el que te escucha también se pueda ver a sí mismo", afirma sobre su propia experiencia en los escenarios. No en vano, en "Líquido", que pertenece a la vertiente más introspectiva del álbum, dice: "Canto la pena de todos / Y ahí me encuentro a mí".