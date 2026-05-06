Cuesta de Moyano, 101 años de la calle más leída de Madrid

La Cuesta de Moyano es la única feria de libros permanente de Madrid y de España, y una de las librerías al aire libre más antiguas y emblemáticas de la capital. Sus 30 casetas de madera han sobrevivido a crisis y cambios, manteniendo viva la tradición y la pasión por el libro antiguo y de segunda mano. Ubicada junto al Real Jardín Botánico, comunica la Glorieta de Carlos V y el parque de El Retiro. La icónica cuesta está integrada en el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Debe su nombre a Claudio Moyano, político que impulsó una de las leyes educativas más duraderas de España, y desde 1925, hace ya 101 años, ha sido hogar de libreros que han convertido este espacio en punto de encuentro para lectores y escritores. Figuras como Ortega y Gasset, Hemingway, Pío Baroja, Galdós, y Mario Vargas Llosa han pasado por sus casetas, tocando y hojeando los lomos de libros que hoy son tesoro para coleccionistas y amantes de la literatura.

La Cuesta de Moyano es una calle peatonal con una especie de mercadillo permanente de libros

Ramón Gómez de la Serna se refería a ella como 'la Feria del Boquerón', porque los libros se vendían a 15 céntimos, el mismo precio que tenía esta tapa en los bares. Francisco Umbral, por su parte, la describió como 'la calle más leída de Madrid', un lugar que según sus palabras, destilaba 'lepra de cultura'.

Esta semana, nos acercamos a la emblemática calle literaria con Carlos Castrejón, presidente de la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano; y escuchamos el testimonio de algunos de los escritores más reconocidos de nuestro país - Rosa Montero, Javier Sierra, Lucía Etxebarría, y Javier Rioyo - que la visitan con bastante frecuencia.

El ex presidente de Venezuela mostró en televisión la camiseta que le regaló el entonces rey tras el incidiente de la cumbre

En los siguientes minutos de programa, Mara Peterssen se traslada al año 2007, recordado por el famoso '¡Por qué no te callas!' del rey Juan Carlos, dirigido al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana, en Santiago de Chile. Por aquel entonces, en nuestro país se estrenaba en La 2 de TVE, 'Muchachada Nui', el programa de humor surrealista, absurdo y disparatado que marcó una época en nuestra televisión, como nos cuenta Patricia Costa.

Joaquín Reyes era el protagonista y alma de 'Muchachada Nui'

De la mano de Pastora Vega nos adentramos en el 'El Orfanato', la aclamada ópera prima de Juan Antonio Bayona, que revolucionó el cine de terror español, con Belén Rueda como protagonista. En la historia mínima. David Zurdo se detiene en el sorprendente caso de un ciudadano francés de 44 años que sobrevivió prácticamente toda su vida con sólo el 10% de su cerebro; y en la musical, analizamos, con JPelirrojo, la histórica batalla de ventas que protagonizaron en su día los raperos 50 Cent y Kanye West.