Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Positivo, sobre el VIH: "Donde hay más estigma es dentro de los ámbitos sanitarios"
- La activista ha reivindicado la importancia de la información para romper barreras
- Velayos ha visitado La Retaguardia presentado por Inés Hernand
La activista y presidenta de la ONG Apoyo Positivo, Reyes Velayos, ha visitado el videopodcast La Retaguardia, presentado por Inés Hernand, para hablar sobre el VIH y denunciar el estigma que aún rodea al tema. Su implicación surge con el diagnóstico de VIH de una persona de su entorno. "Me di cuenta de que no tenía ni idea, tenía mucha desinformación. Unos años después pensé: 'Tengo que meterme a voluntaria'", ha explicado sobre su vinculación con el virus.
La visión sobre el VIH y el sida ha cambiado a lo largo de los años y los avances médicos han logrado dibujar una realidad muy distinta para las personas que han contraído el virus. No obstante, a nivel social, las cosas no parecen tan diferentes. "En lo clínico no tiene nada que ver con los años 90, pero en el estigma sí", ha sentenciado.
"Todas las personas que vienen a nuestra entidad han sufrido estigma. Donde más estigma hay es dentro de los ámbitos sanitarios. No creemos que haya mala voluntad, pero hay mucha desinformación y eso hace que se siga estigmatizando. También a las personas que quieren hacerse las pruebas de forma voluntaria porque dentro de su imaginario no entra que puedas estar cerca del virus", ha relatado.
Formar e informar
La falta de información es uno de los problemas más grandes a la hora de hablar de VIH; por eso, desde Apoyo Positivo desarrollan un programa educativo denominado WE LOVE, cuyo objetivo es acabar con la estigmatización. "Hay que informar a los más jóvenes, hay que entrar en los coles, hablarles de cuidar de tu salud sexual, de tu cuerpo y no estigmatizar".
También estamos en la universidad y haciendo talleres en empresas", ha indicado. "Los jóvenes tendrían que estar más informados; no es culpa de ellos, pero no tienen información. Nadie habla del VIH más allá del 1 de diciembre", ha añadido. Según ha explicado, los últimos datos del Ministerio de Sanidad muestran que en 2024 estamos en 3.340 nuevas infecciones anuales, aunque todavía no están consolidados los datos.
La PrEP "debe ser para todo el mundo"
Durante el programa también ha habido tiempo para la divulgación. Velayos ha explicado lo que es la PrEP (profilaxis preexposición), una medicación que ahora mismo en España está dentro del sistema nacional de salud gratuita. "Existe la oral y también está la inyectable, que está pensada para personas clave". Además, ha defendido que el tratamiento "debe ser para todo el mundo con independencia de donde hayas nacido o del tipo de aseguramiento". "Hay comunidades que se dejan a personas migrantes fuera del sistema sanitario y de la PrEP".
Además, desde la entidad han puesto la mirada en el objetivo 2030, que es acabar con la pandemia del VIH y que las personas infectadas tengan una mejor calidad de vida. Sobre esta mejora de la calidad de vida, Velayos ha recordado que romper con el estigma es vital, pero que también hay que "hacer un mapa de cómo está el VIH en la actualidad". "Hay que tener en cuenta que las personas tienen una esperanza de vida similar a las que no lo tienen y hay que tener en cuenta otros factores". Para terminar, ha querido recordar lo importante que es "darle una vuelta a todo el tratamiento y que el estigma salga de los hospitales".