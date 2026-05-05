Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Positivo, sobre el VIH: "Donde hay más estigma es dentro de los ámbitos sanitarios"

La activista y presidenta de la ONG Apoyo Positivo, Reyes Velayos, ha visitado el videopodcast La Retaguardia, presentado por Inés Hernand, para hablar sobre el VIH y denunciar el estigma que aún rodea al tema. Su implicación surge con el diagnóstico de VIH de una persona de su entorno. "Me di cuenta de que no tenía ni idea, tenía mucha desinformación. Unos años después pensé: 'Tengo que meterme a voluntaria'", ha explicado sobre su vinculación con el virus.

La visión sobre el VIH y el sida ha cambiado a lo largo de los años y los avances médicos han logrado dibujar una realidad muy distinta para las personas que han contraído el virus. No obstante, a nivel social, las cosas no parecen tan diferentes. "En lo clínico no tiene nada que ver con los años 90, pero en el estigma sí", ha sentenciado.

"Todas las personas que vienen a nuestra entidad han sufrido estigma. Donde más estigma hay es dentro de los ámbitos sanitarios. No creemos que haya mala voluntad, pero hay mucha desinformación y eso hace que se siga estigmatizando. También a las personas que quieren hacerse las pruebas de forma voluntaria porque dentro de su imaginario no entra que puedas estar cerca del virus", ha relatado.

Formar e informar La falta de información es uno de los problemas más grandes a la hora de hablar de VIH; por eso, desde Apoyo Positivo desarrollan un programa educativo denominado WE LOVE, cuyo objetivo es acabar con la estigmatización. "Hay que informar a los más jóvenes, hay que entrar en los coles, hablarles de cuidar de tu salud sexual, de tu cuerpo y no estigmatizar". También estamos en la universidad y haciendo talleres en empresas", ha indicado. "Los jóvenes tendrían que estar más informados; no es culpa de ellos, pero no tienen información. Nadie habla del VIH más allá del 1 de diciembre", ha añadido. Según ha explicado, los últimos datos del Ministerio de Sanidad muestran que en 2024 estamos en 3.340 nuevas infecciones anuales, aunque todavía no están consolidados los datos. La retaguardia La Retaguardia - Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Positivo, sobre el VIH: "Donde hay más estigma es dentro de los ámbitos sanitarios" Ver ahora