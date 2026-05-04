Hora y dónde ver en TV gratis el partido de Liga F entre el Barcelona y el UD Levante

Este miércoles 6 de mayo a las 18:45 horas se juega el partido entre el Barcelona y el UD Levante en el estadio Johan Cruyff, el último partido de la jornada 27 de la Liga F. El equipo local llega en un momento inmejorable de la temporada, con el título de Liga ya conquistado de forma matemática y el pase a la final de la Liga de Campeones logrado el pasado fin de semana al superar al Bayern de Múnich. Por contra, el UD Levante llega al encuentro como colista liguero y con la racha negativa de ocho partidos seguidos sin ganar.

El Barcelona no puede llegar en mejor momento al choque. El Johan Cruyff será todo una fiesta. Las jugadoras entrenadas por Pere Romeu ofrecerán el título de Liga a su afición en un ambiente de euforia. Las blaugranas se proclamaron campeonas de Liga el pasado 22 de abril, tras la victoria en el derbi, y el pasado sábado se clasificaron para la final de la UEFA Women’s Champions League tras superar al Bayern de Múnich con un 4-2 que les dio el billete hacia Oslo. El Spotify Camp Nou vivió un partido memorable.

Si la cara del choque es el Barcelona, la cruz es el UD Levante, que aterriza en la Ciudad Condal con un estado de ánimo complicado. El equipo entrenado por Andrés París es el último clasificado de la Liga F y encadena una pésima racha de ocho partidos perdiendo. Desde el 31 de enero no conoce la victoria y el Johan Cruyff no se antoja el escenario ideal para cambiar esta negativa dinámica. En la pasada jornada de Liga, las granotas empezaron ganando al Eibar pero terminaron perdiendo por 2-1.

Hora, canal y dónde ver el Barcelona - UD Levante El partido entre el Barcelona y el UD Levante podrá verse en directo este miércoles 6 de mayo a partir de las 18:45 horas en Teledeporte, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro a través de RNE, así como la información de última hora durante el partido en RTVE.es.