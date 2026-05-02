El drama de Michelle Pfeiffer en 'En lo profundo del océano', basada en el best-seller de Jacquelyn Mitchard

Michelle Pfeiffer, ahora de absoluta actualidad con la serie The Madison, comenzó en el cine en 1980 y ha hecho, más o menos, una película o dos al año. Pero en 1999 estrenó tres trabajos y se convirtió en la actriz del momento: El sueño de una noche de verano, Historia de lo nuestro y En lo más profundo del océano, tres historias muy distintas. La última está dirgida por Ulu Grosbard, famoso por Georgia y por ser uno de los fundadores del Festival de Sundance, y es una adaptación de la novela del mismo nombre de Jacquelyn Mitchard, un best-seller que guionizó Stephen Schiff, que acabada de recibir elogios por la adaptación de Lolita que hizo Adrian Lyne.

Schiff hizo una gran labor de concreción, pues el libro tiene 400 páginas y el guion no pasaba de 125 páginas. Pero Michelle Pfeiffer no estaba satisfecha e insistió en cambiar el texto en varias ocasiones: hubo que reescribir y volver a grabar algunas de las escenas con las que no estaba satisfecha y esto provocó un considerable retraso en la edición y, por consiguiente, en el estreno que pasó del otoño de 1998 a la primavera de 1999.

Michelle Pfeiffer y Treat Williams RTVE

Michelle Pfeiffer es Beth La historia arranca con Beth Cappadora, que acude con sus tres hijos a una reunión con antiguos alumnos. En el instituto pierde a su pequeño Ben, de tan solo tres años, y su vida entrará en una espiral de horror de la que solo logra salir con el apoyo y amor de su marido, Pat. Nueve años más tarde la policía le dice que han encontrado a Ben, pero la felicidad por el regreso no dura mucho tiempo: el chico, que ahora se llama Sam, no se encuentra bien, no se acuerda de lo que pasó y no reconoce a la familia. Además, echa de menos a su padre adoptivo, el hombre que lo ha criado y al que quiere de verdad. Beth, madre de otro hijo, el problemático adolescente Vincent, solo quiere que el niño sea feliz y toma una decisión muy dolorosa. Michelle Pfeiffer, Treat Williams y Whoopi Goldberg RTVE

Aplausos para Whoopi Goldberg Junto a Michelle Pfeiffer vemos a Treat Wiliams en el papel de Pat, el marido de Beth. Y destaca Ryan Merriman, que interpreta al Ben, aunque este papel estuvo a punto de hacerlo Brad Renfro (muy famoso por El cliente). En reparto además destacan Whoopi Goldberg, como la detective Candy Bliss, y Jonathan Jackson como Vincent. La crítica alabó especialmente los trabajos de Goldberg, "un pequeño papel que ella hace grande", dijeron, y los de Ryan Merriman y Jonathan Jackson.

De Oprah Winfrey a Kate Guinzburg Pfeiffer había dicho en varias ocasiones que odiaba las películas con niños en peligro, pero aceptó el reto de trabajar en este drama. Se dice que el proyecto estuvo en manos de Oprah Winfrey, pero Kate Guinzburg ( productora de Mentes peligrosas, interpretada por Michelle Pfeiffer se adelantó. "Kate me envió el libro y me enganché a la historia. Hubo momentos en que no podía dejar de leerlo, y otros en que tenía que dejarlo para recuperar el aliento", contaba a Entertaiment Weekly. Jonathan Jackson y Michelle Pfeiffer RTVE

Jonathan Jackson se parecía a Michelle Pfeiffer La película tuvo un holgado presupuesta de 40 millones de dólares y se localizó en lugares como Foxborough (Massachusetts), Madison (Wisconsin), Chicago, (Illinois) y Los Ángeles (California). Todo parecía ir bien hasta que hubo que buscar a Ben. A las pruebas se presentaron 1800 niños, tanto pequeños como adolescentes, y la tarea de elegir dio más de un dolor de cabeza. "Fue como jugar una partida de ajedrez. Primero tuvimos que encontrar un actor de 12 años para la segunda mitad de la película, cuando el niño regresa a casa. Luego tuvimos que encontrar a un niño de tres años, que pareciera que podría convertirse en el niño de 12 años, para la primera parte de la película", dijo en la presentación. El primero en entrar en el equipo fue Jonathan Jackson y se dice que se hizo con el papel de Vincent por el gran parecido físico que tenía con Michelle Pfeiffer. "Se parece tanto a mí que llegué a ponerme nerviosa", dijo la actriz. De los nervios pasó a las dudas, y de las dudas a plantearse varias cuestiones. "La película plantea muchas preguntas sobre qué es la familia, y el hecho de que la familia va más allá de la genética y la biología. Plantea muchas preguntas filosóficas que resultan muy personales para mí, que soy madre de un hijo adoptivo".