CentroCentro se consolida como espacio referente para la creación madrileña

CentroCentro ocupa uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, el Palacio de Cibeles, levantado a comienzos del siglo XX como majestuosa sede de Correos y símbolo de la modernidad urbana de su tiempo. Su arquitectura monumental preside uno de los enclaves más reconocibles de la ciudad y se alza en un eje privilegiado, junto al llamado Paseo del Arte, corazón simbólico de la vida cultural madrileña.

Desde hace algo más de un año, la dirección artística de Julieta de Haro lo ha transformado en un espacio vibrante y abierto, bajo la inspiradora mirada de Minerva, diosa romana de las artes y la sabiduría.

Vista exposición 'El pico al aire' Javier Garcerá. CentroCentro, 2026

Metrópolis se adentra en esta ebullición creativa que impregna la capital, recorriendo los 8.000 metros cuadrados del Palacio de Cibeles y sus cinco plantas de exposiciones, donde conviven artistas de distintas generaciones en un diálogo interdisciplinar. El arte se integra en la arquitectura de un edificio que fue Palacio de Telecomunicaciones, más tarde centro cultural y desde hace poco obtuvo la categoría de espacio de arte contemporáneo.

Son cinco plantas dedicadas a la creación actual, siempre en conversación con la memoria del lugar. Además de ofrecer destacadas exposiciones, CentroCentro se postula como lugar de encuentro para los amantes del arte y busca reactivar el tejido artístico madrileño creando comunidad.

La dirección artística de Julieta de Haro Metrópolis ha entrevistado a Julieta de Haro que, en apenas un año al frente del proyecto, ha renovado el panorama expositivo madrileño. Su llegada supone una excelente noticia para artistas jóvenes, de media carrera y creadores consolidados que residen en Madrid, quienes encuentran ahora un espacio público donde mostrar sus obras. 'Fueradentro', del artista FOD (comisariada por Óscar Alonso Molina, CentroCentro, 2026) ANDRES ARRANZ ANDRES ARRANZ Con su profundo conocimiento de la comunidad artística, su intuición y su criterio curatorial, el edificio se ha convertido en un lugar dinámico y vivo para acoger el arte contemporáneo que se crea en la ciudad: un espacio abierto con vocación de referencia, donde conviven público especializado, vecindario y visitantes.

Ana Juan, FOD y Javier Garcerá, emociones a tres bandas El programa se detiene en las grandes exposiciones monográficas y conversa de manera distendida con artistas y comisarios para profundizar en los procesos y motivaciones que atraviesan cada proyecto, acercando sus idearios a los espectadores. Wunderkammer (Cámara de las Maravillas en alemán), de Ana Juan y comisariada por Inmaculada Corcho, despliega un universo de imágenes sugerentes y misteriosas. La muestra invita a mirar con detenimiento, a descubrir capas ocultas y a transitar un territorio tan seductor como inquietante, donde conviven lo onírico, lo simbólico y lo perturbador. 'Fueradentro', del artista FOD (comisariada por Óscar Alonso Molina, CentroCentro, 2026) Fueradentro, del artista FOD y comisariada por Óscar Alonso Molina, dialoga con la imponente arquitectura que la acoge mediante un recorrido de veinte piezas. Pintura, escultura, dibujo e instalación construyen una reflexión sobre los límites entre interior y exterior, materia y pensamiento, traducción de disciplinas, cuerpo y espacio. Por su parte, El pico al aire, de Javier Garcerá y comisariada por Isabel Tejeda, se presenta como una gran instalación de carácter inmersivo. El visitante atraviesa una experiencia sensorial meditativa marcada por la mirada poética. En contraste con el ritmo vertiginoso de la ciudad que queda al otro lado de los ventanales, Garcerá nos invita a mirar hacia nuestro interior.

Dos exposiciones que hablan de la memoria de Madrid Miluca Sanz y Luis Pérez Calvo proponen, desde lenguajes distintos, dos formas de recorrer Madrid a través del arte. Sus exposiciones, Estratos. La inmortalidad de lo efímero y Cromos de artista, prorrogadas hasta el 20 de septiembre de 2026, trazan una cartografía emocional y visual de la ciudad. Vista exposición “Estratos” Miluca Sanz. CentroCentro, 2026 ANDRES ARRANZ ANDRES ARRANZ Mientras el proyecto de Miluca indaga en las huellas del tiempo y en aquello que desaparece dejando rastro, en un video-diario y en unas piezas de arqueología cotidiana exquisitas; el de Luis revisita la memoria popular, la imagen reproducida y los iconos cotidianos de varias generaciones, a partir de los originales cromos y dibujos, realizados por el autor a lo largo de décadas.